L'empresa Sima controlarà la zona taronja d'Igualada

L'empresa municipal SIMA gestionarà la zona taronja del Mercat de la Masuca d'Igualada per tal de garantir a través d'una vigilància física que hi hagi rotació de vehicles. Fins ara, aquesta vigilància era en mans de l'Ajuntament, però la manca d'eficiència en el control havia relaxat la conducta dels usuaris fins a l'extrem que la majoria dels que hi aparcaven ho feien per estones llargues, per sobre de l'hora de gratuïtat.

Igualada va crear la zona taronja amb la voluntat, justament, de tenir uns espais per a aparcament amb una rotació de vehicles. Al costat del Mercat de la Masuca tenia tot el sentit perquè permetia als clients de les parades fer la compra sense haver de pagar per l'aparcament. En aquesta zona, quan es va crear, s'hi van instal·lar parquímetres, però fonts municipals han admès que la majoria d'usuaris no feien servir la màquina de pagament, encara que atorgués aquesta hora de gratuïtat.

Els vigilants de Sima, que ja controlen tota la zona blava d'Igualada, inclouran en la seva ruta la vigilància de l'aparcament del Mercat de la Masuca, sense que, en principi, calgui establir cap altra modificació. Quan el vehicle hi hagi estat aparcat més d'una hora, el vigilant podrà notificar la corresponent sanció, que serà més econòmica si s'ha expedit el tiquet i més cara si no es disposa de tiquet, com a la resta de la zona blava. Els primers dies d'entrada en servei hi haurà un període de vigilància sense sancionar. La mesura entra en servei a partir de l'1 de març.

Fonts municipals han indicat que el canvi de gestió afavorirà la rotació d'aparcaments en una zona on és molt necessari acabar amb el mal ús que es fa d'aquestes places d'aparcament, tenint en compte l'existència del mercat i la conveniència d'afavorir el dinamisme de l'activitat comercial.

A banda d'aquest canvi de gestió, també s'està estudiant la possibilitat d'implementar altres zones taronges a la ciutat, en funció de les necessitats. S'està estudiant la possibilitat de fer noves zones d'aparcament taronja al voltant del carrer Piera o a l'entorn de l'Hospital d'Igualada, però la idea a hores d'ara només s'està estudiant. Si s'arriba a aplicar, llavors sí que caldria instal·lar una xarxa de connexió per als parquímetres i la maquinària necessària.

Les mateixes fonts han indicat que SIMA (Societat Igualadina Municipal d'Aparcament, Societat Limitada) va néixer precisament amb la finalitat de gestionar i controlar aparcament públic i, per tant, és idoni que també gestioni la zona taronja.

Des de l'any 2007 ja s'encarrega de la gestió de la zona blava d'Igualada.