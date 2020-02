Olesa introdueix la cita prèvia per fer l'atenció ciutadana de l'Ajuntament

A partir del dilluns 24 de febrer es podrà sol·licitar una cita prèvia per fer tràmits a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. La cita prèvia es podrà demanar per Internet, mitjançant el web municipal; per telèfon, trucant al 93 778 00 50 i presencialment a l'ajuntament, i per a tots els tràmits que ofereix actualment l'OAC. La ciutadania podrà seguir fent tràmits sense cita prèvia a l'OAC, però les persones que tinguin cita prèvia tindran prioritat.

L'objectiu de la cita prèvia, segons han explicat fonts municipals, és «el d'oferir un servei més eficient, ràpid i còmode», així com «adaptat a les necessitats de les persones usuàries, i reduir els temps d'espera i canalitzar els fluxos d'atenció a franges horàries de menor afluència de persones. Així ho ha destacat el cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Andreu Llusà, que ha explicat que, fins ara, s'atén per ordre d'arribada a l'OAC, fet que origina cues en alguns moments del dia.

L'any passat, l'OAC va atendre presencialment 22.706 persones, entre 90 i 100 persones diàries.