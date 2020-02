Igualada Som-hi s'atribueix la millora de la dotació de diners per a la rehabilitació d'habitatges

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) s'atribueix la millora en diferents particdes per a subvencions i ajuts de l'Ajuntament perquè considera decisiva la seva intervenció en el procés de debat. El grup afirma que "el govern ha introduït diferents esmenes per a millorar les subvencions i ajudes que l'Ajuntament d'Igualada destina a la creació d'empreses, a l'impuls de nous llocs de treball i a la rehabilitació d'habitatges per a destinar-los a lloguer assequible. Igualada Som-hi ha estudiat la documentació que el govern de la ciutat va enviar a tots els grups municipals, ha fet diferents contrapropostes a les comissions informatives i han estat incorporades.

Pel que fa a les ajudes per a la rehabilitació de pisos antics i buits, Igualada Som-hi ha sol·licitat que l'import subvencionable es dobli dels 5.000 euros als 10.000 euros. El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, considera que "l'habitatge és un dels grans reptes pendents que té la ciutat. Des de l'oposició, Igualada Som-hi ja vam aconseguir que el govern es comprometi a construir 15 nous pisos d'habitatge públic però sabem que amb això no n'hi ha prou, per això volem fer molts esforços per a fer possible la rehabilitació de pisos antics i buits que després puguin destinar-se a lloguer assequible. Esperem que doblar les ajudes per a la rehabilitació, tal i com hem demanat i aconseguit, sigui un pas endavant que permeti mobilitzar pisos que ens aquests moments estan desocupats i que certes zones de la ciutat que ara es troben apagades puguin agafar una nova força".

Dins les ajudes a la rehabilitació, Igualada Som-hi també ha demanat que l'Ajuntament sigui permeable a l'hora d'adjudicar subvencions més enllà del termini establert sempre i quan quedi disponibilitat pressupostària. El regidor d'Igualada Som-hi, Quim Roca, explica que "per a properes bases també volem plantejar que es creï un paquet d'ajudes dirigit a les comunitats de veïns per a fer front a obres estructurals d'eficiència energètica com ajudes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a generar energia neta o ajudes per a garantir l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda".

Pel que fa a les ajudes i subvencions de l'àmbit de promoció econòmica, Igualada Som-hi ha introduït canvis en les de la creació de llocs de treball estable perquè es tingui en compte la contractació de persones amb diversitat funcional. En l'àmbit de les subvencions per a la creació de noves empreses, la formació d'esquerres i progressista ha proposat considerar l'acreditació RSC (Responsabilitat Social Corporativa) com a criteri per a prioritzar la subvenció i que les despeses per aconseguir l'acreditació siguin subvencionables. Això implica que es promourà que les empreses tinguin un Pla d'Igualtat de Gènere o un Pla d'Eficiència Energètica, entre d'altres, perquè els hi computarà positivament a l'hora de donar la subvenció.