Els Moixiganguers seran entre els grans a Tarragona

Unes 150 persones amb camisa morada van participar el cap de setmana en el primer assaig dels Moixiganguers d'Igualada. La colla està centrada en la celebració del seu 25è aniversari. Aquest diumenge debutaran a la Fira de la Caldera de Montmaneu, de moment consolidant castells de 7. Aviat tenen previst fer castells de 8. Jordi Moreno es manté com a director, i tenen un calendari que els ha de portar per moltes de les places importants del país (Valls, Vilanova, Terrassa, per posar alguns exemples) i els farà debutar en la jornada de diumenge de Tar-ragona.