Olesa obre les portes de l'Ajuntament a 270 alumnes d'escoles de la població

Des d'aquest dimarts, 18 de febrer, i fins a finals del mes de març, més de 270 alumnes de 4t curs de les escoles Josep Ferrà i Esteva, Sant Bernat, Povill, Mare de Déu de Montserrat i Puigventós d'Olesa de Montserrat passaran pel consistori olesà en un programa de visites guiades per apropar l'Ajuntament als infants. Aquesta activitat forma part del programa educatiu "Visquem l'Ajuntament", coordinat pel departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa, i s'inclou dins el catàleg d'activitats educatives que cada curs ofereix l'Ajuntament als centres escolars.

El programa "Visquem l'Ajuntament" té com a objectiu donar a conèixer l'Ajuntament, la seva organització interna i el funcionament dels seus serveis entre l'alumnat, així com fomentar les actituds democràtiques, de respecte i solidaritat i fer adonar del sistema d'organització d'una col·lectivitat com és el poble, formes de participació i col·laboració. A més, pretén que els nens i nenes desenvolupin la consciència de pertànyer a una comunitat.

La visita s'inicia amb un recorregut exterior a l'Ajuntament on s'explica als nens i nenes la història de l'edifici i el monument als germans Casals ubicat al Parc Municipal. Tot seguit, a la sala de plens, es projecta un vídeo didàctic en el qual s'explica el funcionament de l'Ajuntament i els diferents departaments. els infants també reben explicacions sobre l'estructura política, tècnica i administrativa de l'Ajuntament. Posteriorment l'alumnat s'entrevista amb l'alcalde, a qui formulen preguntes sobre la seva feina o la gestió municipal. L'activitat continua amb una visita a diferents espais municipals.

De l'Ajuntament es visita el servei de l'OAC, i l'alcaldia, on els nens i nenes poden visitar el despatx de l'alcalde i tornar a conversar amb ell. També es fa un recorregut per diferents espais ubicats a la Casa de Cultura, com ara l'auditori, l'Arxiu Històric i les instal·lacions de l'emissora municipal Olesa Ràdio. Finalment els nens i nenes també visiten la Policia Local.

Aquestes visites compten alhora amb un treball paral·lel des de les escoles, amb material per a professorat i alumnat que proporciona l'Ajuntament.

Les visites han arrencat aquest dimarts amb un grup de l'escola Josep Ferrà i Esteva, que davant l'absència de l'alcalde, Miquel Riera, han estat atesos pel segon tinent d'alcalde, Jordi Martínez. Fins a finals del mes de març, aquesta activitat es desenvoluparà els dimarts i dijous al matí.