Igualada acabarà el 2020 havent plantat més de 800 arbres nous a la ciutat

A final del 2020 Igualada haurà plantat més de 800 arbres a la trama urbana de la ciutat en dos anys. Una segona fase del pla d'arbrat de la ciutat preveu que durant aquest any es plantaran 325 arbre. L'any passat se'n van plantar gairebé 500. Una part significativa són per renovació dels exemplars existents.

Seguint la planificació prevista, en el pla d'enguany es plantaran 325 arbres, que permetran reposar els que s'han mort i substituir els que s'han de retirar per raons de seguretat o bé per canviar-los per espècies més adequades a l'entorn urbà i que, per tant, ja no malmeten vials, voreres ni clavegueram i no provoquen afectacions a la ciutadania, com ara al·lèrgies i altres molèsties respiratòries.

Entre les espècies que es plantaran cal esmentar cirerers del Japó, pereres de flor, pruneres de flor, espinalbs, aurons blancs o arbres de Judes. Els nous arbres s'ubicaran en zones com el barri de les Flors, la ronda de Fàtima, la zona del Gasogen, el carrer Dr. Pujades, la plaça de Cal Font, l'entrada del Polígon Industrial venint d'Òdena (entrada 555 de l'autovia) o el circuit inclusiu.

Durant la presentació de les actuacions del Pla d'Arbrat d'aquest any l'alcalde, Marc Castells, ha destacat que "volem una ciutat amb molts arbres, però amb arbres adequats a la ciutat". En aquest sentit, ha subratlla la varietat d'espècies que es planten i la seva distribució entre les diferents parts de la ciutat.

La renovació progressiva de l'arbrat viari interacciona amb la gestió dels espais verds de la ciutat, ja que, a banda d'aquesta introducció d'espècies més adequades a la planificació urbanística, també té en compte aspectes com el control la seguretat dels ciutadans, l'eliminació de l'ús d'herbicides químics, la millora de la gestió integrada de plagues, la dràstica reducció de l'ús d'insecticides i plaguicides, l'increment de la biodiversitat o renaturalització dels espais verds. "El pla d'arbrat pretén, en definitiva, millorar la ciutat per millorar qualitat de vida dels ciutadans", ha afirmat Castells.