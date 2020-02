Olesa inicia una acció de control de conductors que agafen el volant sota els efectes de l'alcohol

La Policia Local d'Olesa engega aquest dijous una campanya per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues al municipi. Aquesta setmana, coincidint amb les festes de Carnaval, hi haurà controls des de dijous fins al proper dimecres. Com a mínim es faran tres dispositius diaris, segons han anunciat fonts municipals.

L'acció policial, emmarcada dins les campanyes de control i vigilància coordinades amb el Servei Català de Trànsit, té per objectius reduir els morts i els ferits greus de trànsit, garantir la seguretat en la mobilitat de totes les persones, prevenir els sinistres causats pel consum d'alcohol o drogues dels conductors, i conscienciar les persones conductores sobre les tràgiques conseqüències que pot tenir el consum d'aquestes substàncies. La campanya també vol augmentar la percepció de vigilància sobre aquestes infraccions i retirar de la circulació el major nombre de conductors amb drogoalcoholèmies positives.

Un alt percentatge de conductors morts en accident de trànsit havia consumit algun tipus de substància que altera les condicions de conducció, alcohol, drogues o psicofàrmacs. Alguns, combinant més d'un d'aquests productes.Tenint en compte això, des de la Policia Local es vol incidir en el fet que el consum d'alcohol i drogues i la conducció "són totalment incompatibles", segons ha destacat Carmelo Carrasco, caporal de Trànsit de la Policia Local d'Olesa.

Els dispositius de control de drogoalcoholèmies s'iniciaran aquest dijous, 20 de febrer, i es perllongaran fins el dimecres, 26 de febrer. Com a mínim es faran tres dispositius diaris, un a cada torn de matí, tarda i nit, i es repartiran a diferents punts del municipi, si bé els punts claus són les entrades a Olesa.

Conscienciar la ciutadania que no és compatible consum i conducció

El caporal de Trànsit ha remarcat que si bé els controls es fan en diferents franges horàries, "està clar que és a les nits quan es detecten més consums". Per aquesta raó la campanya, a banda de fer el control, vol incidir en mentalitzar la ciutadania que és incompatible el consum de drogues o alcohol amb la conducció, tant per evitar posar en risc la vida de la persona conductora com d'altres persones.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit recorda que l'única taxa d'alcohol segura és 0,0% i que el consum d'aquesta substància pot incrementar el risc de patir un accident de trànsit. Sobretot tenint en compte els principals efectes de l'alcohol, com ara el fet de tenir reaccions i moviments més lents; problemes de percepció, atenció, control i coordinació, que fan que sigui més difícil concentrar-se i que no hi vegis d'una manera nítida i clara; i també un increment de la somnolència.

D'altra banda, el consum d'estupefaents també altera les condicions físiques i psíquiques comportant un risc greu per a la seguretat dels usuaris. Hi ha diferents efectes de les drogues en la conducció depenent del tipus que es consumeix. Per exemple, la marihuana o cànnabis pot retardar el temps de reacció, deteriorar les facultats per valorar el temps i la distància i disminuir la coordinació motora. Per la seva banda, els conductors que han consumit cocaïna o la metamfetamina poden ser agressius i imprudents; i certs tipus de sedants, els anomenats benzodiazepines, poden provocar marejos i son.

Circular amb una taxa d'alcohol superior a la permesa comporta unes sancions administratives i també poden ser penals. Tampoc es pot circular amb un vehicle amb presència de drogues a l'organisme. A més, la negativa a sotmetre's a les proves policials de consum d'alcohol o drogues es considera delicte.

Les campanyes de control i vigilància que fa la Policia Local sobre drogoalcoholèmies no són les úniques que es realitzen coordinades amb el Servei Català de Trànsit. Al llarg de l'any també se'n fan de control de seguretat passiva (sistemes de subjecció), distraccions i semàfors, camions i furgonetes, velocitat, vehicles de mobilitat personal, motocicletes, transport escolar i de viatgers, ciclistes i vianants.