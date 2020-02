Una seixantena de dones grans de l'Anoia van ser maltractades el 2019

Durant l'any 2019, el Consell Comarcal de l'Anoia, a través de l'Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia (EAVA), ha atès 63 situacions de maltractament a persones grans. Entenent que en cadascuna d'aquestes hi sol haver diverses persones implicades que necessiten l'atenció i el suport del servei EAVA, es compta que un total de 156 persones han rebut suport psicològic, educatiu, social o legal segons les necessitats de cada situació, segons han explicat fonts del Consell Comarcal.

Els experts en la gestió d'aquestes situacions asseguren que les dones grans són un col·lectiu d'especial vulnerabilitat. Un 75% de persones grans maltractades han estat dones. Es detecten diferents formes de maltractament tot i que algunes, com l'abús sexual, són especialment difícils de detectar: la principal forma de maltractament és el psicològic (37%), seguit per la negligència i l'autonegligència (25%). També es troba un 22% de situacions de maltractament econòmic, un 14% de maltractament físic i un 2% de casos d'abandonament.

El perfil de la persona presumptament responsable de la situació de maltractament acostuma a ser un home (58%) o dona que té un vincle familiar (85%) amb la persona gran. Els problemes de salut mental i de consum de substàncies acostumen a estar presents en la majoria de situacions detectades i són pocs els casos (9,5%) en què hi ha un cuidador amb burn-out (síndrome del cuidador cremat). Les dades també indiquen que la persona gran en situació de maltractament sol ser una persona autònoma per a totes o per gairebé totes les activitats de la vida diària (83%).

La vicepresidenta de Serveis a les Persones, Carme Zaragoza, recorda que «en aquests quatre anys que fa que està en marxa l'EAVA, amb assessorament, avaluació i intervenció en situacions de maltractament a persones grans de molt diferent gestió, l'equip ha anat creixent en experiència i coneixement d'un fenomen que, alhora, és tan poc estudiat i investigat». Consegüentment, afirma, això «ha repercutit en un augment progressiu de detecció i derivació de casos».

Zaragoza també destaca la important tasca «de totes les persones professionals que configuren la xarxa sigui de l'àmbit social, de salut o altres, que facilita la detecció i la intervenció conjunta davant d'aquest tipus de situacions de vulnerabilitat i alta complexitat en el seu abordatge».

El Consell Comarcal de l'Anoia se sent compromès a continuar amb la tasca iniciada. Té el suports i la col·laboració de tots els ajuntaments de la comarca, així com de Diputació de Barcelona.