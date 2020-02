La UdL imposa un compromís de no discriminació als col·laboradors

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat en la darrera reunió celebrada ahir exigir un compromís d'igualtat i no discriminació a les empreses que acullin alumnes en pràctiques. L'acord es pren arran del cas de l'estudiant igualadina que va veure com una empresa de la capital de l'Anoia on feia pràctiques, la Fundació Sant Josep, li reclamava que es tragués el vel islàmic (hijab). El conflicte va arribar a una via de solució entre la Fundació i la UdL quan els primers van decidir canviar la normativa interna que havia privat la jove de poder treballar en un centre del l'entitat amb vel.

Tal com s'havia anunciat arran d'aquest cas al campus Igualada-UdL, el Consell va aprovar la modificació del conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de Lleida per incloure aspectes d'igualtat i conciliació. El redactat recull que l'empresa es compromet «a respectar la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raons d'origen, ètnia, sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, religió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en el desenvolupament de les pràctiques». Així mateix, «la UdL ha de fomentar que les entitats col·laboradores siguin accessibles per a les pràctiques d'estudiantat amb discapacitat procurant la disposició dels recursos de suport necessaris».

El nou redactat també incorpora que «l'estudiantat en pràctiques té dret als permisos necessaris per la conciliació del projecte formatiu amb la vida laboral i familiar, així com exercitar els seus drets en cas de trobar-se en una situació de violència de gènere».