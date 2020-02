El Carnaval d'Olesa de Montserrat retorna dissabte al seu espai de la plaça Catalunya

La rua de Carnestoltes organitzada per l'Ajuntament d'Olesa se celebra dissabte a partir de 18.30 h de la tarda, amb final a la plaça de Catalunya, on el Mercat Municipal oferirà els tradicionals tastets. També hi haurà celebració de Carnaval popular, amb la ronda de la Buiraca, aquest divendres a la nit.

Olesa recupera la plaça de Catalunya com a espai de Carnaval, després del canvi d'escenari de l'any passat a causa de les obres a la plaça. A la rua és prevista la participació d'unes 17 comparses i més d'un miler de persones.

Les activitats començaran a les 17.30 h amb l'arribada i benvinguda del rei Carnestoltes a la plaça de Catalunya. A les 18.00 h arrencarà la passarel·la infantil i a les 18.30 h la rua conjunta, amb petits i grans. La rua passarà pels carrers del Passeig del Progrés, Metge Carreras, la Rambla, Francesc Macià, Jacint Verdaguer, Anselm Clavé, i Alfons Sala fins arribar de nou a la plaça de Catalunya.

La previsió és que la rua duri aproximadament una hora, ja que a les 19.30 h començarà el concurs de disfresses a l'escenari de la plaça de Catalunya. A cada persona se li assignarà un número just abans de pujar a la passarel·la i, per tant, no cal cap inscripció prèvia, segons han especificat fonts de l'Ajuntament.

El concurs de disfresses i comparses té 5 categories; Millor disfressa individual o parella (dotada amb 50 euros); millor grup de tres a sis persones (100 euros euros); comparses més divertides, (amb tres premis de 300, 200 i 100 euros) i comparses millor caracteritzades, (amb premis de 300, 200 i 100 euros).

A les 20.00 h arrencarà l'actuació del grup The Txandals i començaran els tastets de carnestoltes al Mercat Municipal. Abans que acabi aquest concert d'animació familiar, es farà públic el veredicte del concurs de disfresses i l'entrega de premis. A partir de les 23.00 de la nit i fins a les 2 de la matinada, hi haurà festa de dj amb Rafa Martínez.

Quant als tastets, la presidenta de l'Associació de paradistes del Mercat Municipal, Neus Valledeperas, ha avançat que seran set els establiments que oferiran tapes amb productes habituals i de degustació. Com és habitual, es podran adquirir tres tiquets al preu de 5 euros. Valldeperas ha destacat que els tastets del Mercat Municipal "són el complement de totes les activitats que organitza l'Ajuntament per Carnestoltes". L'objectiu dels Tastets al Mercat Municipal és oferir a les persones assistents a la festa del Carnestoltes un espai tancat per poder gaudir dels productes gastronòmics i, alhora, fer promoció del mercat i els seus establiments.

Carnaval popular amb La Buiraca

D'altra banda, Olesa també acull aquest divendres el Carnaval popular, organitzat per un grup d'olesans i olesanes a títol individual. Com en anys anteriors, la protagonista del Carnaval popular serà la Buiraca, un particular capgrós creat per l'olesà Miquel Grima, bruta i grollera, inspirat en una dona olesana i excèntrica que va viure ja molts anys, i que per un dia esdevé Reina de la vila.

La Buiraca farà la seva popular ronda a partir de les 22.00 h, i des de la seu del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, al carrer Església número 39. Allà començarà la ronda acompanyada del seu seguici, que seran totes les persones que vulguin participar-hi i un seguit de personatges, el Dimoni del vi i els "Honorables", que l'acompanyen habitualment i que tenen com a objectiu controlar la Buiraca: el guàrdia, l'amo, el jurat i el vicari.

La Buiraca i la celebració d'aquest carnaval alternatiu va sorgir fa uns anys impulsat per un col·lectiu de persones amb l'objectiu de recuperar la celebració tradicional del Carnaval, fugint de disfresses, malgrat que sí es demana portar màscara i algun objecte per fer soroll.

La Ronda de La Buiraca l'organitzen un conjunt de persones a títol individual amb el suport d'algunes entitats, entre elles el CROM, el club de rol. El carnaval popular començarà a les 21.30 h a la seu del Centre Muntanyenc i de Recerques, al carrer Església. La rua començarà després del pregó i acabarà amb un concert a la plaça de les Fonts, una de les novetats d'enguany.