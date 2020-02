Olesa inicia una acció de control d'alcoholèmies al volant els dies de Carnaval

La Policia Local d'Olesa engega avui una campanya per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues al municipi. Aquesta setmana, coincidint amb les festes de Carnaval, hi haurà controls des de dijous fins dimecres vinent. Com a mínim es faran tres dispositius diaris, segons han anunciat fonts municipals.

L'acció policial, emmarcada dins les campanyes de control i vigilància coordinades amb el Servei Català de Trànsit, té per objectius reduir el nombre de morts i ferits greus de trànsit, garantir la seguretat en la mobilitat de totes les persones, prevenir els sinistres causats pel consum d'alcohol o drogues dels conductors, i conscienciar les persones conductores sobre les tràgiques conseqüències que pot tenir el consum d'aquestes substàncies. La campanya també vol augmentar la percepció de vigilància sobre aquestes infraccions i retirar de la circulació el major nombre de conductors amb drogoalcoholèmies positives.

Un alt percentatge de conductors morts en accident de trànsit havia consumit algun tipus de substància que altera les condicions de conducció, com alcohol, drogues o psicofàrmacs. Alguns, combinant més d'un d'aquests productes. Tenint en compte això, des de la Policia Local es vol incidir en el fet que el consum d'alcohol i drogues i la conducció «són totalment incompatibles», segons Carmelo Carrasco, caporal de Trànsit de la Policia Local.