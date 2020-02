Esparreguera obre un expedient a la seva policia per un cas d'homofòbia

L'Ajuntament d'Esparreguera ha obert un expedient per aclarir l'actuació d'agents del seu cos de policia que van intervenir en l'agressió que un jove ha denunciat per part de vigilants d'un local nocturn de la població. El jove, que va denunciar que els vigilants l'havien agredit mentre es petonejava amb el seu company, per la qual cosa ho va denunciar com un cas d'homofòbia, també va dir que agents de la Policia Local el van maltractar i menystenir després dels fets.

Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera, va explicar ahir que s'obre «un expedient informatiu per veure si la policia va actuar bé» i va aclarir que en aquests moments el govern local està esperant poder comptar amb «un instructor extern de l'expedient per garantir l'objectivitat en el procés». Aquest figura, l'Ajuntament l'ha demanat a la Diputació de Barcelona i tan bon punt es conegui qui és Rivas signarà l'expedient perquè comenci el seu curs.

L'alcalde d'Esparreguera es v mostrar molt preocupat per aquesta agressió, però també per l'elevat número d'incendències sobre molèsties i seguretat ciutadana que hi ha a l'entorn de La Tina, el local en qüestió on van tenir lloc els fets.

Rivas s'ha mostrat absolutament convençut de la defensa dels drets civils dels ciutadans i de la llibertat sexual de les persones. I va afegir «un grau de preocupació perquè, potser per una qüestió de generació, em pensava que havíem superat determinades actituds que ens fan anar enrere en matèria de llibertats i, en especial, de la llibertat sexual». Unes actituds que va relacionar amb el creixement que hi ha de partits d'extrema dreta, que «està envalentint aquests tipus de posicionaments».

L'Ajuntament d'Esparreguera va decretar l'avançament de l'hora de tancament d'aquest local (de les 6 del matí a les 4), però Rivas també ha admès que, de moment, el primer cap de setmana no s'ha pogut aplicar perquè tot i que l'acord s'ha enviat a l'empresa que gestiona el local, aquesta, de moment, no l'ha obert, no l'ha recepcionat, la qual cosa els ha permès, per un dies, mantenir-se en l'anterior horari. De totes maneres, l'empresa té 10 dies hàbils per dir que ha rebut la comuicació, i si després els responsables de la Tina continuen sense fes cas podrà actual l'Ajuntament.