Tres ferits amb arma blanca el darrer cap de setmana a l'exterior de la Tina

La preocupació de l'alcalde d'Esparreguera és per aquest possible cas d'homofòbia, però també per la reincidència de fets que alteren la nit a l'exterior d'aquesta discoteca, i va posar com a exemple que aquest darrer cap de setmana, a l'entorn de la mateixa sala, hi va haver tres ferits per arma blanca.

Eduard Rivas va explicar que aquest últim incident tenia un origen diferent del de l'agressió homòfoba, que estaria més relacionat amb relacions conflictives entre grups d'okupes de la zona. De fet, la violenta baralla del cap de setmana va tenir un segon episodi en un punt que ja no tenia a veure amb la sala de festes. Les ferides es van fer amb arma blanca, però no es va posar en perill la vida de les persones agredides.