Gairebé 300 dones de l'Anoia acudeixen al servei d'atenció laboral i psicològica de la Micod

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Micod, que ofereix assessorament jurídic i psicològic en l'àmbit laboral, social, personal i familiar a totes les dones de la Conca d'Òdena, va atendre l'any passat 289 persones, incloses menors i persones adultes. La franja d'edat de dones i noies ateses és molt àmplia, però domina el grup de les que tenen entre 46 i 65 anys. En els extrems d'edat, hi ha dones ateses tant en els grups de 13 a 18 anys com en el de les que en tenen més de 80. Pel que fa al 2020, fins ara s'han atès 42 dones. Aquest servei d'atenció a la dona és un dels èxits de la Micod, en el seu treball coordinat entre els municipis de l'entorn d'Igualada, el que es coneix com a Conca d'Òdena.



La majoria, nascudes a l'Estat

Pel que fa al lloc d'origen de les dones ateses l'any passat, un 83,9% són d'origen espanyol, la majoria són dones casades i la major part tenen estudis primaris o secundaris.

El SIAD de la Micod té punts fixos d'atenció a tres municipis de la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova i Montbui. A la resta de municipis les atencions són a demanda de les dones, el que anomenen servei de proximitat, i són les professionals del servei les que es desplacen al municipi. Per primera vegada, l'any 2019 s'ha donat atenció als set municipis de la Conca d'Òdena.

En el cas d'Igualada hi ha atenció cada dimarts matí i tarda, amb un equip format per una educadora, una psicòloga i una advocada. Tot i que la majoria de dones ateses són del municipi, també s'atenen dones de la resta de municipis de la Conca, ja que la prioritat del servei és donar atenció a les dones que ho necessitin.



Una demanda social

Les dades de l'atenció que es fa a la comarca les han fet públiques Carlota Carner, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, i Yezirah Vázquez, coordinadora del servei, que és gestionat per l'entitat Dones Amb Empenta.

Carner destaca que «ens agradaria que no fos necessari oferir aquest servei, ja que voldria dir que vivim en una societat més justa i igualitària, però la realitat és que es tracta d'una demanda social i estem molt satisfetes que el servei que s'ofereix sigui tan eficaç i que puguem atendre totes aquestes dones, que poden rebre l'ajuda que necessiten».

De la seva banda, Vázquez ha explicat que, si bé hi ha una especial incidència en els problemes vinculats amb la violència masclista, «des del SIAD donem sortida i suport a qualsevol situació, estem oberts a qualsevol casuística, tant a nivell jurídic com també d'acompanyament».