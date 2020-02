Olesa es resisteix a perdre un grup de P3 el proper curs escolar

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat té novament sobre la taula la lluita per evitar que la població perdi un grup de P3 el proper curs escolar. L'any passat, el departament ja va voler treure grups de P3, i l'Ajuntament va liderar la queixa davant els responsables polítics de la Generalitat. Els Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat han decidit, segons fonts municipals, que, com va passar el curs passat, l'oferta de P3 per al curs 2020-2021 serà d'11 grups, i no de 12, com hi ha actualment, i que el grup que a priori se suprimeix sigui a l'escola Sant Bernat.

Els responsables de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament han explicat que el govern local «sempre ha defensat que l'oferta sigui la mateixa cada any, és a dir, que es mantinguin els 12 grups de P3 que hi ha actualment a Olesa, per garantir la llibertat de les famílies d'escollir l'escola, i que en tot cas sigui una decisió que es prengui, si no hi ha més remei, un cop passat el període de preinscripció i en funció del nombre de sol·licituds que hi hagi a cada centre». La regidora d'Ensenyament, Lourdes Vallès, ha dit que de moment, però, la decisió dels Serveis Territorials és ferma, si bé tenen la intenció de mantenir els dos grups a l'escola Sant Bernat si hi ha prou sol·licituds passat el període de preinscripció.

Aquest posicionament no és nou. De fet, això és el que va passar l'any passat. Malgrat les constants reivindicacions de l'Ajuntament d'Olesa, els Serveis Territorials es van mantenir ferms en la decisió d'oferir 11 grups de P3 i no 12 a partir de les dades del padró. Un cop finalitzat el període de preinscripció, l'alta demanda de places a l'escola pública va donar la raó a l'Ajuntament d'Olesa -que defensava que hi ha altres factors que cal tenir en compte a més del padró- i va posar de manifest la necessitat de tornar a recuperar el segon grup de P3 a l'escola Sant Bernat.

Aquest any la situació és la mateixa. Els Serveis Territorials es basen en les dades del padró i, per tant, dels nens i nenes nascuts el 2017 i empadronats a Olesa, i calcula que només seran necessaris 11 grups de P3 a Olesa. Per aquesta raó, segons fonts municipals, l'oferta serà de 6 grups en centres públics i 5 grups en centres concertats, i el centre que a priori perd aquest grup és l'escola Sant Bernat.

Davant la situació, l'Ajuntament d'Olesa s'ha reunit diverses vegades amb els responsables dels Serveis Territorials d'Ense-nyament al Baix Llobregat per intentar que l'oferta de grups es mantingui. La posició dels Serveis Territorials, segons ha destacat la regidora d'Ensenyament, Lourdes Vallès, és ferma. Ara bé, en les reunions s'ha aconseguit que el compromís de la Generalitat sigui mantenir el criteri de l'any passat, i deixar els dos grups de P3 de l'escola Sant Bernat si hi ha prou sol·licituds. Com que aquest, de moment, és un compromís no escrit, ha apuntat Vallès, «l'Ajuntament seguirà insistint en la seva demanda».