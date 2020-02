El sector de l'automoció podria deixar el projecte d'FP de Martorell, que està encallat

El Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell continua tancat després de gairebé cinc anys de la seva inauguració. Davant d'aquesta situació, el president del Clúster de la Indústria de l'Automoció (CIAC), Josep Maria Vall, alerta que buscaran alternatives per oferir a les empreses la formació que estan requerint. «Si volem donar una resposta conjunta al sector de la indústria auxiliar de l'automòbil, el centre seria la resposta, però si no tenim centre tindrem altres solucions», ha manifestat.

Vall es queixa amargament de la situació d'un centre que havia d'impulsar una formació professional específica del sector i ho atribueix directament als polítics. La situació política a Catalunya «desgraciadament no ha ajudat» sinó que «ha retardat» la qüestió, ha provocat discussions, i el resultat és que el centre «continua aturat».

D'altra banda, Vall apunta que el sector està passant «de l'automoció a la mobilitat» i reclama un «pla estratègic fort» de tots per afrontar els canvis de la indústria.

Actualment, el Govern està portant a terme un procés negociat per trobar qui gestionarà el centre d'FP. Aquest procediment es va posar en marxa després que a final de l'any passat quedés desert el concurs obert per a la seva gestió. El president del CIAC critica que ni llavors ni ara s'han posat en contacte amb ells, «ni s'han tingut en compte les necessitats de la indústria» i lamenta que «desgraciadament el centre continua sense obrir».

Vall afirma que hi ha «una necessitat imperiosa de formació» a la indústria davant dels canvis tecnològics i de digitalització que ha d'entomar. Afegeix que actualment els centres d'FP no estan oferint aquesta formació, tot i que comencen «tímidament», i per això cal una infraestructura com la de Martorell. «Tota la indústria està reclamant aquell centre», declara, al mateix temps que alerta que s'està «perdent el tren» i hi ha risc d'«estavellar-se».

Vall reconeix que el sector de l'automoció està vivint molts canvis, entre ells destaca els generats per les qüestions mediambientals, la incorporació de noves tecnologies i les modificacions en els hàbits de consum de les persones. En aquest sentit, veu «una pressió molt forta» sobre els fabricants de l'automòbil, que han optat majoritàriament pel cotxe elèctric, que per al president del CIAC és «una de les solucions» i un inici però que no té perquè ser la única.

Ha apuntat, però, que encara falta molt recorregut per recórrer, ja que per exemple no existeix una xarxa de punts de càrrega adequada i l'aposta dels fabricants pel vehicle elèctric «no va a la mateixa velocitat que les infraestructures que s'han de posar en marxa perquè tot funcioni de forma ordenada». A això se li suma el fet que els vehicles elèctrics «encara són cars», motius pels quals Vall augura que «queden mols anys perquè l'elèctric envaeixi les ciutats».

Sobre els hàbits de consum, demana ser conscients que existeix aquest canvi principalment en els joves que ja no veuen els automòbils com una necessitat de propietat sinó que pensen en termes de mobilitat. «El sector de l'automòbil està canviant cap al sector de la mobilitat», resumeix.

Per això, creu que la indústria ha de començar a pensar en donar solucions de mobilitat als joves i no oferir-los comprar un cotxe. Afegeix que els concessionaris del futur no seran com els actuals i hauran de començar a pensar no a vendre cotxes sinó a oferir una solució personalitzada a la manera de moure's de cadascú. «Els fabricants hauran d'oferir venda de quilòmetres», afirma.

Tot i aquests canvis, Vall veu futur al cotxe i al sector a Catalunya, perquè té «una indústria forta». Ha alertat, però, que això depèn en bona part de com es facin les coses tant a l'administració com a les empreses privades.

Per afrontar amb èxits els canvis però ha reclamat un pla estratègic a escala estatal, o fins i tot europea, que vagi més enllà dels propers 3-4 anys.