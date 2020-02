El Síndic demana a l'ICS que atengui els drets d'una mare amb un fill diabètic

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomanat al «departament de Salut que revisi la resolució de denegació del permís» a una mare, llevadora, que demana de poder treballar amb una reducció de jornada al seu poble, Santa Coloma de Queralt (a la Conca de Barberà), per una situació d'atenció al seu fill de 8 anys, que té diabetis de tipus 1 i és absolutament depenent de la insulina.

Anna Bartolí, la llevadora que es troba en conflicte laboral amb l'Institut Català de la Salut (ICS), treballa a la zona d'Igualada actualment, a uns 30 minuts de la seva població de residència i on s'ha escolaritzat el seu fill amb el problema de la diabetis. I la negociació sobre la possibilitat de tenir una jornada reduïda la té plantejada a la gerència de l'ICS de la Catalunya Central, amb seu a Sant Fruitós de Bages.

Bartolí defensa l'empara que li atorga la normativa actual, és a dir, poder treballar a la vora del seu fill i poder demanar reducció de jornada per poder-lo atendre. S'acull a un reial decret (el 1148/2011) que estableix «la prestació econòmica per a l'atenció de menors afectats per càncer o altres malalties greus, com ara la diabetis tipus I.

Bartolí es va adreçar al Síndic de Greuges el 27 de gener per exposar la seva situació, i el Síndic, Rafael Ribó, li va respondre la setmana passada indicant com ja s'ha dit que quedada en espera de la rectificació per part de l'ICS. Deia a Bartolí, a partir de la revisió que demanava, que es dicti una nova resolució «que deixi sense efecte» l'actual i «se us reconegui el vostre dret a gaudir del permís de reducció de jornada per cura de fill menor per malaltia greu».

En paraules de Ribó no hi ha gaire dubte de quin és el sentit que hauria de tenir la resolució d'aquests conflicte laboral en el que qual tot indica que l'ICS, empresa pública del departament de Salut, no està respectant la normativa actual que afecta els seus treballadors.

En aquests moments no és un tema tancat. La discussió que estableix l'ICS és una diferenciació que la normativa no fa entre els menors malalts per malaltia greu ingressats en hospital i els que tenen atenció a casa. Fixa aquesta normativa, que inclou els nens dependents per diabetis tipus 1, que aquests reduccions de jornada retribuïdes es poden atorgar a progenitors amb un fill ingressat i en aquells casos en què el menor ha tingut un ingrés però continua el tractament a casa.

Bartolí considera que el seu és aquest cas. El Síndic de Greuges li dona a raó, i rep el suport i el guiatge en la relació amb l'ICS tant del sindicat UGT, de la Catalunya central, com de l'Associació de Diabètics

No ho veu d'aquesta mateixa manera l'ICS. La gerència d'aquest servei s'ha limitat a respondre que «aquest és un tema intern i de gestió sobre matèria de conciliació de vida laboral i familiar sustentat per actes administratius d'acord a la normativa aplicable» i ha afegit que la posició de «l'ICS no pot valorar encara fins que es tingui una resolució ferma». Malgrat les diferències que manté amb aquesta treballadora, en un comunicat, la gerència de l'ICS afirma que «respecta i s'és sensible amb la normativa sobre conciliació».

Divendres passat, la gerència de l'ICS es va reunir amb Bartolí, i tot i que va fer lleugers moviments en la negociació no va arribar al punt que demana la llevadora. Aquesta voldria poder treballar un 20% de la seva jornada a prop de casa seva, amb la qual cosa considera que podria atendre la feina de llevadora de la població i, alhora, poder estar al costat del seu fill si aquest la necessita per la seva malaltia.



Atenció ràpida a l'escola

Anna Bartolí ha explicat que la seva dificultat per treballar i poder atendre la situació del fill, sobretot, rau en una qüestió d'atenció immediata. Una diabetis, entre altres problemes de salut, pot causar una inestabilitat dels nivells de glucosa en sang. Davant d'una situació d'aquest tipus, el malalt requereix que hi hagi una reposició que s'aconsegueix a través de la medicació per recuperar les funcions de la insulina al pàncrees.

Bartolí assegura que el sistema educatiu no està preparat, no té prou recursos, per poder tenir una atenció en casos de malalties com la del seu fill. I explica que no pot garantir que el nen es prendrà el medicament abans de sortir de casa i estarà bé la resta del dia, depèn de l'exercici que faci, del que mengi, de com reaccioni el seu cos requirà o no de l'atenció d'un tercer.

Aquests tipus de malalts, de grans, per diferents sistemes es controlen la malaltia i el medicament que han de prendre per evitar problemes, però quan són petits necessiten l'atenció d'adults, i per aquest motiu la diabetis tipus 1 en menors queda inclosa en les malalties greus, com també ho és el càncer en infants, amb dret dels progenitors a tenir beneficis laborals.