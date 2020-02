El PSC de Vilanova tindrà el suport de Junts per tenir majoria absoluta

El PSC i Junts x Vilanova del Camí ha segellat un acord de govern, una situació impensable fa 1 any, i molt menys en fa 5 quan el mateix regidor Jordi Barón, que ara signa el pacte, aleshores al grup de CiU i ara a Junts x Vilanova, formava part d'un bloc d'oposició als socialistes amb V-365 (formació radicalment oposada al PSC) i ERC. Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí i un dels pesos pesants del PSC a la comarca de l'Anoia, va presentar ahir l'acord amb Jordi Barón, que és l'únic regidor dels postconvergents a Vilanova. També hi van assistir els responsables comarcals de les formacions, Francisco Guisado, per part socialsita, i Santi Broch, com a representant del PDeCAT (Junts x Catalunya).

Trucharte i Barón han acabat signant un acord uns mesos després de l'inici del mandat, però, de fet, l'apropament entre les formacions s'ha anat gestant des de la formació del ple, el juny de l'any passat. Els socialistes van guanyar àmpliament les eleccions (8 de 17 regidors), però van quedar a un regidor de la majoria absoluta. Barón ha fet costat a Trucharte des del dia de constitució del nou ajuntament i l'elecció de l'alcaldessa. Aquest suport s'ha mantingut en les grans decisions dels governs municipals, en l'aprovació de les ordenances municipals i en la del pressupost. No pot estra-nyar aquest pacte d'ara perquè suposa una formalització de la situació que ja s'havia anat donant, i perquè aquest suport de Junts al PSC, impensable abans de les eleccions municipals, després d'aquelles eleccions es va repetir en sentit invers a l'hora de constituir el Consell comarcal de l'Anoia, i, també, en el govern de la Diputació de Barcelona.

Barón passarà a tenir una dedicació parcial a l'Ajuntament. Econòmicament, també continuarà percebent la quantitat per assistència a comissions i sessions del Consell Comarcal de l'Anoia, on des de l'inici de mandat és conseller. A Vilanova, Barón serà el nou conseller d'Hisenda, Promoció econòmica i noves tecnologies, i quedarà integrat de ple a l'equip de govern. Formarà part, també, de la Junta de Govern. A l'acord, però, li resten encara algunes «serrells», com ha dit Barón, i un d'aquests és saber si el regidor de Junts x Vilanova serà tinent d'alcalde.

En les properes hores, Trucharte, segons va explicar la mateixa alcaldessa, també haurà de remodelar el cartipàs. Donar les carteres d'Hisenda i Promoció econòmica a Barón aporta estabilitat al govern, però també suposa que la regidora que actualment estava al capdavant d'aquest àrea, Carlota Silva, ara tingui noves ocupacions. En aquesta remodelació de cartipàs, Trucharte pot «crear alguna altra regidoria», en la qual podria trobar un nou encaix per a Silva. Barón es va mostrar disposat a treballar de bracet amb la regidora socialista perquè assegura que l'àrea econòmica és molt gran i mantenen una bona relació.



Canvi de relació

Noemí Trucharte va assegurar ahir que l'acord amb Junts x Vilanova del Camí té un caràcter estrictament municipal, i va assegura que els dos programes de govern que van presentar sengles formacions tenien molts punts d'acord. Va quedar clar en la presentació de l'acord, del qual queda fora tota la qüestió nacional, en què és evident que les formacions tenen criteris molt distants.

Barón va anar més enllà i va assegurar que de les converses i de la relació que han mantingut els grups aquests mesos han vist que hi ha actituds del passat que avui no es produirien. No va especificar, però, entre d'altres, l'Ajuntament manté un conflicte obert amb els sectors independentistes de la població per una acció de penjar llaços grocs a favor de la llibertat dels polítics empresonats pel procés de l'octubre del 2017.