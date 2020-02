Igualada acull les proves per a joves de la First Lego amb una vintena d'equips

El concurs de la First Lego League ariba el 7 de març a Igualada. La capital de l'Anoia acollirà els joves que hi participen en les categories de de 10 a 16 anys i de 6 a 9 anys (junior). Aquesta competició de caràcter lúdic i acadèmic és impulsada per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i l'Ajuntament d'Igualada. A la capital de l'Anoia, l'edició d'enguany compta amb la participació de 20 equips, a més dels 3 que participaran en la First Lego Jr., que estaran integrats per 180 joves de 16 col·legis i instituts de les comarques de Barcelona.

En aquesta edició de la FLL el repte City Shaper obligarà els equips a observar com les ciutats i els edificis creixen, evolucionen i canvien, i a pensar solucions noves i innovadores per construir un entorn on viure i treballar que perduri en el temps, utilitzant les eines i la tecnologia d'avui. Els equips hauran de realitzar un Projecte d'Innovació per a resoldre un problema real. A més, construiran i programaran un robot autònom utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms o Spike Prime per resoldre les missions del Joc del Robot mentre treballen els Valors First.

D'altra banda, el repte Boomtown els proposa una ciutat on explorar les necessitats i els reptes de la comunitat. Observant el seu entorn, faran servir la imaginació per resoldre un problema i crear un edifici on sigui més fàcil i agradable viure-hi i també conviure amb els altres. Els equips hauran d'investigar sobre una problemàtica real i després presentaran a través d'un pòster il·lustratiu, i aprendran sobre màquines simples construint un model fet a partir d'elements Lego amb una part motoritzada. Els equips es guiaran a través dels Valors FIRST, celebrant el descobriment, el treball en equip i el Professionalisme Cordial.

Durant la presentació de l'edició d'enguany la tinenta d'alcalde i regidora de Promoció de la Ciutat, Patricia Illa, ha destacat que "la FIRST LEGO League és una activitat que encaixa perfectament amb la nostra aposta pel coneixement i la recerca del talent i es basa en valors com la recerca, el treball en equip o la cortesia professional. Per això vam voler-la porta a Igualada, de la mà de la Universitat de Lleida i aquesta tercera edició demostra que és una bona inversió, un projecte que estimula els participants i dinamitza el Campus Igualada-UdL".

Per la seva banda, Félix Albertos Marco, director de la FLL Igualada, ha volgut explicar que "realitzar aquest esdeveniment al Campus Universitari Igualada-UdL té sentit pels graus científics i tecnològics que impartim: el grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i el grau en Enginyeria Química".

A nivell mundial, més de 320.000 nens, nenes i joves de 10 a 16 anys, de 100 països participaran en algun dels 1.450 esdeveniments previstos en aquesta edició de First Lego League, la major competició internacional de robòtica per a estudiants. A la FLL Jr. Hi participen més de 169.000 nens i nenes de 50 països. Els tornejos internacionals First Lego League són el First Championship i els Open Championships. Cada any s'organitzen a diferents ciutats del món i el nombre de places varia.