Una modificació del projecte del Quart Cinturó entre Olesa i Viladecavalls pot endarrerir més les obres

Les obres de la B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat podrien endarrerir-se encara més a causa d'una actualització del projecte que està duent a terme el govern espanyol. Segons va publicar 'El País' i han confirmat fonts del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a l'ACN, s'està redactant un modificat del projecte per adequar les instal·lacions del túnel a la normativa vigent. La mesura també pretén millorar les connexions amb la C-16 i la C-58. Per tot plegat, adverteixen que la data de finalització d'aquesta actuació "dependrà de la tramitació i aprovació d'aquest modificat". Amb tot, indiquen que els treballs no s'aturaran i que se seguirà avançant en la part que no està afectada per aquests canvis.

"La B-40 és una actuació prioritària per al ministeri, enfocada cap al trànsit de llarg recorregut a l'entorn de Barcelona", han remarcat els responsables de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En aquest sentit han assegurat que aquesta infraestructura "aconseguirà les lògiques millores en la mobilitat i accessibilitat d'àmbit local que poden produir-se amb la seva implantació".

El tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls té una longitud de 6,2 quilòmetres i un pressupost de 174 MEUR. Després d'anys d'endarreriments l'Estat va reiniciar les obres l'any 2015. El darrer calendari que va presentar el govern español establia que aquest tram estaria acabat a finals de 2019.

Algunes entitats empresarials d'aquest territori, com Cecot, han expressat la seva preocupació perquè consideren que aquesta actuació podria allargar-se més enllà del 2021.

Tot i que el departament de Territori i Sostenibilitat no ha entrat a valorar aquest retard, sí que ha advertit que la qüestió que fa referència a les connexions amb la C-58 i la C-16, "és un tema menor" que afecta uns col·lectors ubicats en l'espai on la B-40 s'ha d'unir amb aquestes vies. Segons el departament només s'hauria de traslladar el punt de la connexió.