La Generalitat adjudica el projecte per fer pisos de "lloguer assequible" a Igualada, Olesa i Montmeló

Una imagte de com serà l'interior del pisos d'Igualada

Una imagte de com serà l'interior del pisos d'Igualada Incasòl

L'Institut Català del Sòl ha signat el contracte amb els arquitectes guanyadors d'un concurs per fer 24 pisos a Igualada i 33 a Olesa. Ara, els arquitectes triats han de fer la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de tres promocions. Aquests edificis s'inclouen en del Programa d'habitatge de lloguer assequible de la Generalitat de Catalunya. A part d'Igualada i Olesa també es fa una promoció a Montmeló. Tot plegat, 75 pisos. Les obres s'haurien d'iniciar durant el quart trimestre de 2021 i han de tenir un cost de total de 9,41 milions d'euros.

La promoció de 24 habitatges d'Igualada es basarà en la proposta presentada per l'UTE MBM Arquitectes & 4RQ Enginyeria i Arquitectura; la proposta guanyadora per a la promoció de 18 habitatges dotacionals de Montmeló és la de l'UTE Oiksvia – Hernández Alcover; i la promoció de 33 habitatges dotacionals d'Olesa de Montserrat tindrà com a equips d'arquitectes Ros-Sutrias i Associats Arquitectes S.L.P., David Martínez Gómez- Juan Valgañón Álvarez – Héctor Jala Irigoyen- Mónica Moreno BernatERNAT, U.T.E.

Des de l'any 2017, l'Incasòl està realitzant una convocatòria anual per a la construcció de promocions del Programa d'habitatge de lloguer assequible de la Generalitat de Catalunya. Actualment, les tres convocatòries sumen un total de 19 promocions amb 776 habitatges i una inversió que supera els 88,5 milions d'euros.

L'edifici d'Igualada

L'edifici de 24 habitatges estarà situat carrer Joan Serra i Constançó, en una parcel.la del sector de les Comes, propietat de l'Incasòl. El cost previst de l'obra és de 2,35 milions d'euros.

"El projecte dibuixa un edifici de planta quadrada que s'organitza al voltant d'un pati central ben il·luminat i ventilat per on es produeixen els accessos als habitatges", segons expliquen fonts de l'Incasól. "Aquest pati interior actua com un lloc de relació entre veïns i aglutina totes les instal·lacions", afegeixen.

El bloc serà de planta baixa i 3 plantes pis amb 7 habitatges per planta. Així a la planta baixa només n'hi hauran 3 i es podrà disposar d'espais comuns amb places per bicicletes i instal·lacions. Els habitatges, de 54 i 58 m?2; útils, tindran 2 dormitoris dobles, l'espai principal amb doble orientació, cuina en connexió amb la sala d'estar i una de les habitacions en connexió visual per tal que permeti el treball col·laboratiu entre les persones, bany complet i terrassa.

Una parcel·la municipal a Montmeló

La promoció de 18 habitatges es construirà en una parcel.la cedida per l'Ajuntament de Montmeló a l'Incasòl, al sector la Quintana de Baix. El cost previst de l'obra és de 1,85 milions d'euros.

L'edifici serà un bloc lineal de planta baixa més dues plantes pis que donarà continuïtat a la trama urbana d'habitatges en filera de l'entorn. Estarà alineat amb el passatge peatonal que uneix els carrers del Poeta Joan Maragall i de Montserrat.

Cada planta tindrà 6 habitatges en passera i els de la planta baixa incorporaran un jardí privat que actuarà de façana al passatge. L'accés principal serà pel carrer del Poeta Maragall, proper a l'escola bressol, però també es podrà accedir per l'altre extrem pel passatge. A l'aparcament s'accedirà des del carrer de Montserrat.

Els habitatges tindran una superfície útil de 57 m2. L'espai de dia s'articula en forma de greca, en diagonal, i en els seus extrems hi trobem dos espais, per una banda una cancel.la que s'apropia de l'espai de la passera creant un vestíbul, i per l'altra, una terrassa galeria que prolonga la sala d'estar. Els habitatges tindran 2 dormitoris dobles, cuina semi-tancada i bany complert.

33 pisos a Olesa

La promoció de 33 habitatges estarà situada en dos solars del carrer Indústria, cedits per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, propers a la xarxa ferroviària. La seva construcció es preveu que tingui un cost de 3,7 milions d'euros.

Els dos edificis, de planta baixa més dues plantes pis, tindran una tipologia diferent ja que un ocupa un terreny pla i s'hi accedirà per la cara nord mentre que l'altre, situat en una parcel.la de topografia irregular, tindrà dues plantes baixes: una que donarà al carrer Josep Perpinyà i l'altre al carrer posterior, Camí de la Flora.

Els habitatges, de 57 m?2; útils, tindran 2 dormitoris, cuina semi-tancada, bany complet i dues terrasses exteriors en els extrems de l'habitatge, una d'ús privat i l'altre d'accés. Tots els espais de la casa són comunicants i prescindeixen de passadissos. L'aparcament se situa a la planta soterrani.

A més d'aquestes tres primeres promocions, les 8 promocions restants de la convocatòria es troben en diferents fases de desenvolupament. És en concurs de redacció de projecte una promoció de 36 habitatges a Vilafranca del Penedès. En breu es publicaran els concursos restringits per a la redacció del projecte de les promocions de 41 habitatges de Badalona i dels 88 habitatges de Sant Pere de Ribes. En breu es publicaran els concursos de les promocions de Terrassa i Badia del Vallès. I finalment estan en fase de programació les actuacions de Sant Cugat del Vallès i Barcelona-Trinitat Nova. En total sumen 428 habitatges i una inversió aproximada de 49,2 milions d'euros.

Promocions en producció

Les quatre promocions de la primera convocatòria, any 2017, estan en procés de licitació de les obres. Estan ubicades a Barcelona, als barri del Carmel i el Polvorí, al Masnou i a Rubí, amb un total de 91 habitatges i una inversió de 10,87 milions d'euros. Les obres de les promocions del barri del Polvorí i de Masnou es preveu que es puguin iniciar abans de l'estiu.

La convocatòria del 2018 són cinc promocions més amb un total de 182 habitatges i una inversió prevista de 19,18 milions d'euros. S'ubicaran a Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern i Santa Coloma de Gramenet i són en diferents estadis de redacció de projecte, llevat del concurs de Sant Just Desvern que està en suspensió per un tràmit de planejament.

L'Incasòl, segons fonts de la mateix empresa, està preparant la convocatòria d'aquest any 2020. S'està treballant en acords en el marc del programa amb diferents municipis amb demanda d'habitatge forta i acreditada per identificar i convenir solars on promoure els habitatges. A part es faran promocions en solars patrimonials de l'Incasòl. Aquestes noves promocions tenen un potencial de més de 500 habitatges amb una inversió superior als 50 milions d'euros.