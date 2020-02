Olesa de Montserrat fa un procés obert per repensar la participació

Olesa de Montserrat es planteja repensar els mecanismes de participació de què disposa «per tal de potenciar-los i adaptar-los a les múltiples possibilitats que donen les noves tecnologies, en un procés per al qual també es vol comptar amb la participació ciutadana», segons van explicar l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, i la tècnica de Participació, Montse Muñoz. La Diputació de Barcelona farà el guiatge del procés per l'experiència que té l'ens provincial en tot el que fa referència a la participació als ens locals.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va incidir ahir en el fet que, per a la millora de la participació a Olesa, primer és cabdal «reflexionar sobre què esperem de la participació ciutadana», de cara a poder introduir millores en els molts recursos i mecanismes que ja té en marxa l'Ajuntament per dinamitzar aquesta participació. I aquesta reflexió no només l'ha de fer l'Ajuntament, sinó sobretot la ciutadania, segons Riera.