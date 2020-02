La Generalitat porta a Igualada un nou projecte de turisme tranquil

La consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, ha inaugurat avui, al Centre d'Innovació Anoia, el projecte europeu Med Pearls, que s'obre camí a l'Anoia. El projecte Med Pearls està liderat per l'Agència Catalana de Turisme, del Departament d'Empresa i Coneixement, i té com objectiu la creació de 26 experiències turístiques en diversos països del Mediterrani com són Egipte, Grècia, Jordània, Palestina i Itàlia. En el cas de Catalunya, la inversió per crear aquests productes al llarg dels propers tres anys anirà destinada, a part de a l'Anoia, a la Ribera d'Ebre i a Les Garrigues. En cadascuna de les tres comarques, l'Agència Catalana de Turisme treballa conjuntament amb els respectius patronats de turisme de les diputacions i els consells comarcals per tal de donar continuïtat al projecte i treballar conjuntament amb els diferents agents i actors del territori que seran els qui aportaran el valor de proximitat als projectes.

Chacón ha animat als agents locals tant públics com privats a liderar aquestes experiències que es desenvoluparan en zones de baixa densitat turística però amb molt de potencial. En aquest sentit ha declarat que "els actors locals, tant públics com privats, que treballeu cada dia per l'Anoia, heu d'estar al capdvavant d'aquests projectes que demostren el potencial turístic de Catalunya que aposten per la sostenibilitat i el benestar dels ciutadans". Chacón ha destacat que "és molt positiu que una comarca com l'Anoia se sumi a aquest turisme responsable, que pretén diversificar les activiats, desestacionalitzar i desconcentrar l'oferta, incrementar la despesa i activar els sectors productius del seu entorn".

L'acte de presentació del programa Med Pearls ha reunit una vuitantena de membres del sector públic i del sector privat de l'Anoia. La jornada ha comptat també amb la presència del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, el diputat delegat de turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luís Ruiz, el vicepresident del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Cuadras i l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.

La jornada d'Igualada s'ha dividit en dues parts: una primera sessió on s'ha explicat quins són els objectius del projecte, els beneficis que aportarà a la comarca i com es podrà accedir a les ajudes que es posaran a disposició dels agents implicats; i una segona sessió de treball que ha consistit en realitzar un anàlisi Dafo de la destinació, seguit d'un mapping de l'oferta turística de la comarca.

Les bases del projecte Med Pearls estableixen que les experiències s'han de desenvolupar en zones de baixa densitat turística però que disposin d'un alt potencial per desenvolupar aquests productes d'Slow Tourism. D'aquesta manera, es busca atraure un públic interessat en una tipologia de turisme responsable i sostenible, que posa èmfasi en promoure i involucrar les economies locals per donar a conèixer experiències turístiques culturals i naturals, respectant les destinacions i apostant per una relació natural entre el turista i la població local. Aquestes experiències han de tenir com a finalitat posicionar internacionalment la Mediterrània com a destinació de qualitat i excel·lència per aquest tipus de turisme, tot partint de la cooperació públicoprivada.

En relació amb això, cal destacar el Med Pearls com una iniciativa que busca un creixement on els agents locals adoptin un rol actiu en el disseny del producte i en l'experiència turística. La seva implicació assegura l'autenticitat i genuïnitat del producte alhora que contribueix a fomentar la interacció entre el local i el visitant, generant un enriquiment mutu i un èxit en la consolidació del producte.

L'objectiu final passa per la creació d'aquests productes Slow Tourism, per això està adreçat a agències de turisme incoming o "Destinations Management Companies" (DMCs). Per altra banda, també serà essencial la participació de start-ups i emprenedors del sector de les TIC per proveir solucions tecnològiques que complementin aquests productes turístics. Les empreses que formin part d'aquesta prova pilot rebran formació en creació de producte turístic; podran realitzar viatges de benchmarking amb les altres experiències que formen part del projecte; rebran assessorament tecnològic; participaran en fires, workshops i altres activitats de promoció turística; i entraran a formar part d'un programa de cross selling amb la resta de socis, adreçat a tercers mercats com els Països Nòrdics, Estats Units i Canadà, Rússia i Àsia. A més, també es podran presentar en la convocatòria d'ajuts per al desenvolupament d'aquests productes.

L'Anoia, una comarca amb un ric patrimoni cultural i natural

L'Anoia ha estat una de les tres escollides pel fet de ser una comarca amb un fort patrimoni tant natural com cultural, cosa que la converteix en un bressol ideal per esdevenir un dels projectes pilot per al desenvolupament dels productes turístics del Med Pearls. A part d'aquests atractius, el turisme és un sector emergent en una comarca que ja aposta per la sostenibilitat i l'accessibilitat universal, alineada amb els valors de l'Slow Tourism, de cara a aconseguir una destinació turística atractiva tant per la població local com per als visitants.

Aquesta situació, a més, segueix la línia estratègica que marca el Pla de marketing turístic de Catalunya 2018-2022 de l'ACT amb les 4D's (desconcentració, desestacionalització, diversificació i augment de la despesa). Els objectius d'aquests projectes a l'Anoia busquen fer un impuls cap a aquest model de turisme sostenible, inclusiu i competitiu, basat en la innovació i contribuint al desenvolupament de l'economia local per augmentar el flux turístic cap a una destinació amb potencial.