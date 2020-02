L'Anoia es posiciona com un destí per rebre un turisme «més tranquil»

Una setantena de persones, representants d'actors públics i privats de l'Anoia, han participat aquest divendres en la primera jornada del projecte Perles del Mediterrani. La comarca és un dels tres territoris catalans – juntament amb Les Garrigues i la Ribera d'Ebre- que participa en una prova pilot per atraure un tipus de turisme "més tranquil". El director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, ha explicat que es tracta de zones de baixa densitat turística, però amb un "alt potencial" per crear experiències atractives. L'objectiu és dissenyar propostes que generin una estada al territori que es complementi amb visites culturals pel patrimoni, excursions a la natura, visites a cellers o degustació de productes, per exemple.

El director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, ha explicat que el projecte Perles del Mediterrani vol garantir que el turista que arriba a Catalunya pugui conèixer la destinació "en el seu conjunt", i no es concentri només en els grans pols d'atracció del país com Barcelona. Perles del Mediterrani, segons Font, donarà oportunitats a agents públics i privats perquè generin productes turístics d'una manera combinada.

En la sessió d'aquest divendres s'ha convidat a participar diversos agents de tots els àmbits: des d'allotjaments fins a restauració passant per empreses d'experiències de natura, d'altres lligades al món cultural i el patrimoni o també del món del transport, entre d'altres.

El director de l'Agència Catalana de Turisme ha explicat que les empreses podran optar a ajudes directes per valor de 16.000 euros en total per pagar estudis de mercat o acompanyaments empresarials. La voluntat és que els agents locals adoptin un rol "actiu" en el disseny del producte i en l'experiència turística. En aquest sentit, segons Font, la seva implicació assegura l'"autenticitat" i la "genuïtat" del producte.

L'objectiu final és aconseguir atraure un públic interessat en una tipologia de turisme "responsable i sostenible", que posa èmfasi en promoure i involucrar les economies locals i té respecte per les destinacions que visita.

Aquest divendres les empreses i els agents públics tot just han començat a pensar com podrien ser aquestes experiències acabin generant estades al territori, però el conseller de Turisme del Consell Comarcal de l'Anoia, Dani Gutiérrez, ja ha avançat que en aquesta línia, els propers 2 i 3 de maig, la comarca acollirà unes jornades de bicicleta elèctrica que, precisament, busquen aquest turisme "més tranquil" que vol gaudir de l'entorn i la natura tot practicant esport.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha inaugurat el projecte al Centre d'Innovació Anoia aquest divendres al matí i ha animat els agents locals a liderar les experiències. Segons la consellera, "és molt positiu que l'Anoia se sumi a aquest tipus de turisme responsable, que pretén diversificar les activitats, desestacionalitzar i desconcentrar l'oferta, incrementar la despesa i activar els sectors productius de l'entorn".

El projecte Perles del Mediterrani crearà 26 experiències turístiques en diversos països del Mediterrani com Egipte, Grècia, Jordània, Palestina i Itàlia.