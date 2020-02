L'Incasol farà 57 pisos de lloguer social en operacions a Igualada i a Olesa

L'Institut Català del Sòl ha signat el contracte amb els arquitectes guanyadors d'un concurs per fer 24 pisos a Igualada i 33 a Olesa. Ara, els arquitectes triats han de fer la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de tres promocions. Aquests edificis s'inclouen en el Programa d'habitatge de lloguer assequible de la Generalitat de Catalunya. A part d'Igualada i Olesa també es fa una promoció a Montmeló. Tot plegat, 75 pisos. Les obres s'haurien d'iniciar durant el quart trimestre del 2021 i han de tenir un cost de total de 9,41 milions d'euros.

La promoció de 24 habitatges d'Igualada es basarà en la proposta presentada per l'UTE MBM Arquitectes & 4RQ Enginyeria i Arquitectura; la proposta guanyadora per a la promoció de 18 habitatges dotacionals de Montmeló és la de l'UTE Oiksvia–Hernández Alcover; i la promoció de 33 habitatges dotacionals d'Olesa de Montserrat tindrà com a equips d'arquitectes Ros-Sutrias i Associats Arquitectes S.L.P., David Martínez Gómez-Juan Valgañón Álvarez–Héctor Jala Irigoyen- Mónica Moreno BernatERNAT, UTE.

L'edifici de 24 habitatges estarà situat al carrer Joan Serra i Constançó, en una parcel.la del sector de les Comes, propietat de l'Incasol. El cost previst de l'obra és de 2,35 milions d'euros.

«El projecte dibuixa un edifici de planta quadrada que s'organitza al voltant d'un pati central ben il·luminat i ventilat per on es fan els accessos als habitatges», segons expliquen fonts de l'Incasol. «Aquest pati interior actua com un lloc de relació entre veïns i aglutina totes les instal·lacions», afegeixen.

El bloc serà de planta baixa i 3 plantes pis amb 7 habitatges per planta. Així, a la planta baixa només n'hi haurà 3 i es podrà disposar d'espais comuns amb places per a bicicletes i instal·lacions. Els habitatges, de 54 i 58 m2 útils, tindran 2 dormitoris dobles, l'espai principal amb doble orientació, cuina en connexió amb la sala d'estar i una de les habitacions en connexió visual per tal que permeti el treball col·laboratiu, bany complet i terrassa.

La promoció de 33 habitatges estarà situada en dos solars del carrer Indústria, cedits per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, propers a la xarxa ferroviària. La seva construcció es preveu que tingui un cost de 3,7 milions d'euros.

Els dos edificis, de planta baixa més dues plantes pis, tindran una tipologia diferent ja que un ocupa un terreny pla i s'hi accedirà per la cara nord mentre que l'altre, situat en una parcel·la de topografia irregular, tindrà dues plantes baixes: una que donarà al carrer Josep Perpinyà i l'altra al Camí de la Flora.