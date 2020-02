La Generalitat porta a Igualada un nou projecte de turisme tranquil

La consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, va inaugurar ahir el Centre d'Innovació Anoia, el projecte europeu Med Pearls, que s'obre camí a l'Anoia. El projecte Med Pearls és liderat per l'Agència Catalana de Turisme, del departament d'Empresa i Coneixement, i té com a objectiu la creació de 26 experiències turístiques en diversos països del Mediterrani, com són Egipte, Grècia, Jordània, Palestina i Itàlia.

En el cas de Catalunya, la inversió per crear aquests productes al llarg dels propers tres anys anirà destinada, a part de l'Anoia, a la Ribera d'Ebre i a les Garrigues. En cadascuna de les tres comarques, l'Agència Catalana de Turisme treballa conjuntament amb els respectius patronats de turisme de les diputacions i els Consells Comarcals per tal de donar continuïtat al projecte i treballar conjuntament amb els diferents agents i actors del territori que seran els qui aportaran el valor de proximitat als projectes.

Chacón va animar els agents locals tant públics com privats a liderar aquestes experiències, que es desenvoluparan en zones de baixa densitat turística però amb molt de potencial. En aquest sentit va declarar que «els actors locals, tant públics com privats, que treballeu cada dia per l'Anoia, heu d'estar al capdavant d'aquests projectes que demostren el potencial turístic de Catalunya, que aposten per la sostenibilitat i el benestar dels ciutadans». Chacón també va destacar que «és molt positiu que una comarca com l'Anoia se sumi a aquest turisme responsable, que pretén diversificar les activiats, desestacionalitzar i desconcentrar l'oferta, incrementar la despesa i activar els sectors productius del seu entorn».

La jornada va tenir la presència del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, el diputat delegat de turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz, el vicepresident del Consell de l'Anoia, Jordi Cuadras, i l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.

Les bases del projecte Med Pearls estableixen que les experiències s'han de desenvolupar en zones de baixa densitat turística però que disposin d'un alt potencial per desenvolupar aquests productes de Slow Tourism. La intenció és ser un atractiu per a gent que busqui propostes de turisme responsable i sostenible. Es volen donar a conèixer experiències turístiques culturals i naturals.