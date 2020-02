L'atractiu de la comarca per a Med Pearls és el patrimoni

L'Anoia ha estat una de les tres escollides pel fet de ser una comarca amb un fort patrimoni tant natural com cultural. És vista pel Govern català com «un bressol ideal» per esdevenir un dels projectes pilot per al desenvolupament dels productes turístics del Med Pearls. A part d'aquests atractius, el turisme és un sector emergent en una comarca que ja aposta per la sostenibilitat i l'accessibilitat universal, alineada amb els valors de l'Slow Tourism, de cara a aconseguir una destinació turística atractiva tant per a la població local com per als visitants.

Aquesta situació, a més, segueix la línia estratègica que marca el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022 de l'Agència Catalana de Turisme amb les 4D (desconcentració, desestacionalització, diversificació i augment de la despesa). Els objectius d'aquests projectes a l'Anoia busquen fer un impuls cap a aquest model de turisme sostenible, inclusiu i competitiu, basat en la innovació i contribuint en l'economia local.