L'alcalde de Martorell vol el Molí Paperer com a centre de les Vies Blaves

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha ofert a la Diputació de Barcelona la cessió de l'antic Molí Parerer perquè sigui un centre d'interpretació de les Vies Blaves, el projecte que ha de permetre tenir camins per passejar a la vora del Llobregat i els seus afluents des de les capçaleres fins al mar.

L'edifici es troba molt deteriorat i en un estat d'abandonament, però s'inclou en els mapes de patrimoni cultural de la Diputació. Es troba al barri de Can Carreres i necessitaria una important inversió per posar-lo a disposició del projecte turístic.

L'alcalde considera que el Molí Paperer es troba en un indret òptim per acollir-hi aquest punt d'informació i turístic, ja que «és a peu del riu Anoia i a l'aiguabar-reig amb el Llobregat». I defensa que Martorell aculli l'equipament per la centralitat del municipi dins el projecte Vies Blaves, que recupera camins fluvials al voltant del Llobregat, l'Anoia i el Cardener.

El Molí Paperer és un edifici de titularitat municipal originari del segle XVII, d'estil constructiu modern i fet de maó i reble, que va ser modificat i ampliat diversos cops i que es troba en desús des dels anys 60 del segle passat. També conegut com a Molí d'en Gomis, i més antigament com a Molí d'en Carmona, té tres plantes i se situa entre el carrer de Gomis i la llera del riu Anoia, a Can Carreres.

L'alcalde afegeix que «Martorell és punta de llança de les Vies Blaves: on conflueixen el Llobregat i l'Anoia i on comença el tram ja finalitzat fins al Prat de Llobregat, que té molt d'èxit i que utilitza molta gent». Alhora, defensa que «seria el punt de partida d'una via turística nova cap a la Catalunya interior».