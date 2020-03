El govern d'Igualada convoca un ple per donar suport a la línia d'ESO de les Escolàpies

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (Junts x Igualada) ha convocat un ple extraordinari per al proper divendres a la 1 del migdia en el que portarà a aprovació una moció de suport a la direcció de les Escolàpies, que han vist frustat a última hora el projecte d'iniciar una línia de secundària. La Generalitat no ho ha acceptat amb l'argument que tenint dues línies de primària, fer-ne només una de secundària no garanteix la continuïtat dels alumnes al mateix centre. L'escola, que havia rebut unes primeres respostes positives de la delegació del departament d'Educació a la Catalunya central, ha rebut la negativa de la direcció general de Centres Concertats.

El suport a l'escola privada per part de Castells es produeix la mateixa setmana en què la classe política ha estat protagonista d'un conflicte entre l'Ajuntament i la Generalitat pel canvi de privada a pública, de l'escola de l'Ateneu igualadí. En aquest cas, el centre i el departament d'Educació s'han posat d'acord pel canvi de titularitat, però, en canvi, l'Ajuntament diu que no ha rebut de part del govern català quina ha de ser l'aportació que haurà de fer en aquest procés.

El conflicte de les escoles arriba en un moment polític de tensió entre Junts x Igualada i ERC, formacions que a Igualada i l'Anoia tenen un dur enfrontament arran dels pactes que es van formalitzar després de les eleccions municipals de l'any passat.

La moció que vol aprovar Castells, a la qual ha tingut accés ​Regió7​ sol·licita "al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya l'autorització i el concert d'una línia d'Educació Secundària Obligatòria per al centre educatiu Escolàpies Igualada com a projecte de futur, per poder ser una escola d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria". Té un caire similar al suport que el passat mes de Juny els grups municipals van donar a l'Ateneu igualadí perquè negociés amb la Generaltiat el canvi de titularitat del seu centre educatiu, proposta que aquesta setmana ha quedat formalitzada.

Aquesta és la voluntat de l'escola, que voldria poder tenir la secundària plantejada per a la campanya de prematriculació que s'inicia el dia 23 de març. Justament aquesta data és un dels condicionants que ha portat l'Ajuntament a convocar un ple extraordinari, perquè l'ordinari no es fa fins al dia 24 de març. L'altra és que dilluns dia 9, el centre mantindrà una reunió amb Pilar Contreras, directora dels Centres concertats, en la que s'ha d'aclarir definitivament qui és el posicionament de la Generalitat i si hi ha cap possibilitat de reversió de la negativa a permetre que s'obri una línia d'educació secundària a Les Escolàpies.

Tot i que Castells està governant en minoria, es possible que trobi aliances per poder aprovar la moció. Fins ara, en molts temes en els que Castells podia haver patit, ha trobat el vot o l'abstenció d'algun altre grup, generalment Igualada Som-hi. Ahir, el portaveu d'aquesta formació, Jordi Cuadras, va assegurar que encara no tenia la moció i que el grup analitzaria la seva posició en les properes hores.

Per part de l'AMPA del Centre educatiu, la portaveu Èlia Ferrer ha explicat que s'han reunit amb diferents formacions polítiques en les darreres hores i ha trobat el suport de Junts i la fredor d'ERC a nivell d'Igualada. Ferrer també ha explicat que els alumnes del centre han grabat un vídeo, penjat a xarxes socials, en el que demanen poder fer Secundària a la seva escola el proper curs. I, per evitar problemes de reclamacions futures, els pares han signat un compromís de no presentar queixes si algun fill no pot tenir plaça en el mateix centre on ha cursat la primària, ja que actualment hi ha dues línies de P3 a 6è i només n'hi hauria 1 a partir d'ESO. El centre educatiu assegura que manté l'acord que ha tingut fins ara per garantir que els alumnes tinguin garantida una plaça a l'Escola Pia, amb la qual cosa no hi hauria d'haver problemes amb les assignacions de centre.