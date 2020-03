La històrica escola de l'Ateneu igualadí passarà a ser pública el proper curs

L'Escola Ateneu Igualadí, fins ara concertada, passarà a ser un centre públic el proper curs. Els titulars del centre, la Fundació de l'Ateneu, i el departament d'Educació van anunciar ahir l'acord en una visita que havia de presidir el conseller Josep Bargalló, però no hi va poder ser per malaltia d'un familiar. L'absència més notable, però, va ser la del govern de la ciutat, de Junts x Igualada, que va fer el buit a l'acte i posteriorment va enviar una nota als mitjans mostrant el seu desacord amb el pacte. Ajuntament i Departament no han tancat un acord sobre els números, i els igualadins creuen que s'incrementarà la seva aportació. Afirmen que l'anunci ha estat «precipitat».

Hi ha una data que condiciona aquest acord, el 23 de març, el dia que s'obre el període de preinscripcions a tot el país. I hi ha un mar de fons que fa de filtre opac en la negociació: des de les darrers eleccions municipals, Junts x Igualada i ERC mantenen una relació molt tense arran dels acords dels primers amb el PSC tant a l'Ajuntament d'Igualada, com al de Vilanova del Camí, com al Consell comarcal.

Picabaralla a banda, ahir el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, va visitar l'escola i va anunciar l'acord amb la Fundació de l'Ateneu. Va destacar que l'operació permetia tenir un equilibri entre l'oferta pública i la concertada (privada) al centre de la ciutat. La Generalitat tindrà la titularitat per treballar en una línia, de P3 fins a sisè de primària. Aquí no queda inclosa l'escola bressol, també de l'Ateneu. La voluntat del govern igualadí i de diferents grups del ple és que pugui ser la cinquena municipal.

Actualment, a Igualada hi ha 20 línies de primària, 12 de la concertada i 8 de la pública. Amb la incorporació de la línia de l'Ateneu, s'anivella una mica més aquesta relació, que ara serà de 11 a 9.

Josep Gonzàlez-Cambray va destacar que l'acord és per als propers 17 anys i contempla fer millores a les instal·lacions, com ara la instal·lació d'un ascensor per garantir la mobilitat a tothom, obres de fusteria, i altres d'obertura de finestres i d'adequació del gimnàs. Va destacar el valor del centre i el projecte educatiu que s'hi duia a terme. I en aquest sentit, també va dir que la voluntat era «de continuïtat del projecte».

La Generalitat, que fa dos anys va redactar un decret per poder fer aquest tipus de traspassos (el d'Igualada és el segon que es fa després del de la Immaculada Concepció de Barcelona), i a través d'aquest articulat ha estat possible el traspàs d'Igualada. I fer-lo sense que hi pateixin mestres i la resta de personal. Tot el personal passa a ser del departament fins a la seva jubilació, assimilat en sou als funcionaris. El departament nomenarà un director interí per al primer curs i després es farà concurs per a la plaça. La plantilla serà de 15 mestres.