L'Ateneu resol el problema econòmic que veia com una amenaça en el futur immediat

Mireia Claret, presidenta de l'Ateneu igualadí i de la fundació que té la titularitat del centre educatiu, va reconèixer que l'acord salva una situació econòmica delicada de la institució. «S'havia de fer front a una despesa per a la que no teníem recursos. Els podríem haver trobat? Sí, però la foto per als propers anys no ens agradava», va assegurar Claret. L'Ateneu hauria hagut d'assumir un endeutament que posava en risc la fundació.

Amb l'acord, segons l'ateneista, es manté la filosofia que va tenir la institució a l'hora de fer un centre de formació, i garantint la continuïtat del projecte educatiu actual creu que es pot complir amb aquesta finalitat.

I un dels compromisos que inclouen el pacte entre Ateneu i Departament és que la Generalitat pagarà un lloguer per a l'edifici que anirà en benefici de l'entitat igualadina.



Satisfacció a Som-hi

Per la seva part, el grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns-Igualada Oberta) «celebra» que l'Escola de l'Ateneu Igualadí es converteixi en la sisena escola pública de la ciutat. Somhí era un dels grups més favorables a aquesta solució. I destaca que serà la primera escola pública al centre d'Igualada, cosa que permetrà donar servei a un nombre important de famílies de tota aquesta zona.

Igualada Som-hi demana que «l'esperit de la moció aprovada per unanimitat a l'Ajuntament, al Ple del mes de juliol, donant suport a l'Ateneu en aquest procés, sigui el que imperi i que tothom respecti aquell acord de ciutat sense buscar rèdits partidistes o polítics», en una clara referència al govern igualadí. També destaca que un cop coneguda la decisió de la Generalitat, cal fer els tràmits per convertir l'escola bressol de l'Ateneu en un escola bressol municipal.