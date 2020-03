ERC veu una «gran irresponsabilitat» de Castells en l'acord per l'Escola de l'Ateneu

El cap del grup municipal d'ERC a Igualada, Enric Conill (ERC), assegura que «el govern de l'alcalde Marc Castells s'oposa a la conversió de l'Ateneu en escola pública perquè no vol pagar el conserge». Aquest dilluns es va presentar l'acord entre el govern de la Generalitat i la Fundació l'Ateneu igualadí per fer el canvi de titularitat i el govern de Junts per Igualada va fer el buit al departament d'Educació i no va acudir a l'acte. Si que hi va ser Enric Conill, acompanyant la comitiva del departament.

El cap de l'oposició manté que el paper del govern és «una actitud irresponsable, no està a l'alçada». I afirma que «tothom està d'acord amb aquesta conversió» i «ningú s'hi oposa a part del govern municipal».

El cap de files d'ERC Igualada, Enric Conill, considera una «excel·lent notícia» que l'escola de l'Ateneu passi a ser pública el curs 2020-21, ja que aquest pas es fa «amb el consens d'absolutament tothom», i considera que «és una gran notícia tenir una nova escola pública al centre, ja que així ajudem a reequilibrar l'oferta pública de la ciutat». Conill també agraeix «la gran feina que ha fet l'Ateneu Igualadí i el departament d'Educació» per fer possible «aquesta aposta històrica per l'educació d'Igualada».

ERC Igualada es mostra «absolutament perplexa» davant «l'oposició del govern municipal d'Igualada, encapçalat per Marc Castells, qui es mostra contrari a aquesta passa endavant». Per a Conill, l'actitud de Castells «és absolutament increïble i molt irresponsable». I el líder republicà ha afegit que «a totes les escoles públiques de Catalunya, a totes, el conserge el paga l'Ajuntament del municipi». L'article 164 de la LEC diu que la conservació, manteniment i vigilància a les escoles els ha d'assumir Ajuntament. I Conill es pregunta: «L'Ajuntament té un pressupost de 60 milions d'euros, de debò que l'alcalde no vol pagar el conserge de l'escola?».