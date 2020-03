La fira de l'Estudiant d'Igualada s'ofereix com a aparador de l'oferta universitària i postobligatòria

Els propers dies 13 i 14 de març Igualada acollirà la novena edició de la Fira de l'Ensenyament, que amb el lema "Encerta el teu camí, se celebrarà a l'edifici de l'antic Escorxador. El programa d'enguany ha estat presentat aquest dimecres per la tinenta d'alcalde i regidora de Promoció de la Ciutat, Patricia Illa, i el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Marcé. A més d'una àmplia oferta d'estudis, els visitants podran assistir també a dues xerrades d'orientació adreçades a joves i a les seves famílies. La primera, a càrrec d'Ivan Larà, tindrà lloc el divendres, a les 9.30 h, i porta per títol "Identifica i entrena les teves competències". La segona, a càrrec de l'Associació Educant en Color, s'adreça especialment a les famílies i porta un títol ben il·lustratiu: "No sap què fer! Com podem ajudar els nostres fills i filles?".

Els visitants a la Fira de l'Ensenyament podran trobar-hi informació relacionada a universitats i centres d'estudis superiors de Catalunya, centres de formació professional, Programes de Formació i Inserció (PFI), cossos de seguretat pública, altres estudis reglats i de formació contínua i ocupacional o el programa Garantia Juvenil. També hi haurà punts d'orientació acadèmica i professional, que inclouran assessorament personalitzat, i el Punt d'informació de la Kaserna, que atendrà consultes relacionades amb mobilitat internacional, beques, carnets, participació juvenil i projectes i activitats per a joves.

Com en anteriors edicions, la Fira comptarà amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Anoia, que facilitarà el transport amb autobús dels alumnes d'instituts de la comarca, circumstància que permet que, de cara al divendres al matí, ja es tingui confirmada l'assistència de 1.300 estudiants.

Patricia Illa ha destacat que es tracta d'un certament plenament consolidat, fins al punt que ha esdevingut ja una fita destacada en el calendari estudiantil igualadí i que, gràcies a la seva variada oferta, atrau cada cop més estudiants d'altres localitats de comarques veïnes. Illa també ha posat en valor les xerrades informatives, amb especial èmfasi a la que s'adreça especialment a les famílies que viuen amb inquietud els dubtes dels seus fils i filles a l'hora d'escollir el seu futur acadèmic.

Per la seva banda, Jordi Marcé ha emmarcat l'organització d'aquesta fira en l'aposta decidida de l'Ajuntament pel coneixement i ha destacat que, a més de voler oferir una oferta cada cop més àmplia i variada d'estudis postobligatoris, Igualada vol fer també la funció de ciutat orientadora per ajudar els joves a encarrilar adequadament les seves inquietuds. En aquest sentit, ha destacat la tasca que es fa des d'Ignova Orientació, amb un equip de nou persones que ajuden els joves que tenen dubtes sobre com orientar els estudis i el futur professional