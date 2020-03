El Senat aprova una proposta d'ERC per desencallar les obres eternes de la B-40

El Senat ha aprovat aquest migdia una moció d'ERC defensada per la senadora sallentina Mirella Cortès, en la que es demana que es finalitzin les obres de la B-40 entre Olesa i Viladecavalls.



Els republicans han plantejat que la solució es prengui amb rapidesa. La proposta ha estat aprovada per una àmplia majoria amb 141 vots a favor, 108 abstencions i només 4 vots contraris.



En la seva intervenció, la senadora Mirella Cortès ha defensat la seva finalització ja que seria una "obra clau que milloraria la mobilitat de la segona corona de Barcelona i també de les comarques de la Catalunya Central", doncs permetria la connexió entre l'autopista C-16 i l'autovia A-2. Cortès ha reconegut les reticiències d'ERC davant el macroprojecte que suposa la construcció de la B-40 sencera, però aquest tram concret de pocs quilòmetres pot ser d'importància cabdal per al territori. I es tracta d'una obra que es podria acabar en un termini relativament curt de temps ja que es troba finalitzada en bona part del trajecte.





?Fa 13 anys que hauria d'estar completat el tram de la B-40 entre Abrera i Viladecavalls. Enlloc d'això hem obtingut incompliments i unes obres en estat deplorable amb el territori trinxat.



??Avui al Senat hem aprovat una moció perquè s'acabi d'una vegada per totes?? pic.twitter.com/dWx1f7lokw — Mirella Cortès Gès (@mirellacges) March 4, 2020

La senadora bagenca també ha denunciat "l'estat d'abandonament de les obres ja iniciades, amb reiterades aturades i incompliments per part del Govern espanyol", i ha recordat que "segons la previsió inicial la infraestructura". A més, ara s'ha anunciat que caldria modificar de nou el projecte perquè, després de tants anys, les normatives pel que fa als túnels han canviat, cosa que suposarà un nou endarreriment per un replantejament tècnic. "És un despropòsit total amb un cost econòmic enorme i per això exigim la seva finalització amb la màxima celeritat", ha conclòs.