Calaf fa un mes que no pot consumir aigua de l'aixeta perquè no és potable

Després del Gloria, els nivells de nitrats de l'aigua de Calaf van superar el llindar dels 50 mg/l, per sobre del qual es considera que l'aigua està contaminada. Davant d'aquesta situació, es va aconsellar que no es begués aigua de l'aixeta ni tampoc es fes servir per cuinar. D'això ja fa un mes i, tot i que la situació ha millorat, els nivells encara no són correctes i la recomanació continua vigent.

Aquesta situació ha indignat els veïns, però l'alcalde, Jordi Badia, reconeix que es tracta d'una qüestió que s'escapa de les seves mans. Una solució passaria per la connexió a la Llosa del Cavall, però Badia va més enllà i reclama una política integral de l'aigua i un controls del purins que, al final, són responsables de la contaminació.