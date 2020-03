Junts x Igualada retreu a ERC que «banalitzi» l'aportació municipal a l'escola de l'Ateneu

Junts x Igualada critica el departament d'Educació de la Generalitat per no haver tancat un acord amb el municipi abans de fer l'anunci de canvi de titularitat de l'Escola de l'Ateneu, que amb el canvi queda incorporada a la xarxa pública d'escoles del país. Fins ara era un centre privat, el titular del qual era l'Ateneu igualadí, amb concert per oferir els ensenyaments amb ajuts del govern català. L'Ajuntament volia lligar amb el departament les aportacions que hauria de fer a partir d'ara, un tema que no estava resolt dilluns, quan es va convocar la premsa per anunciar el canvi de titularitat.

Junts x Igualada, però, no només ha fet públic aquest posicionament que està en la línia del que ha defensat aquesta setmana l'alcalde igualadí, Marc Castells, del mateix grup, sinó que ha criticat obertament ERC. Els republicans d'Igualada, a través del portaveu municipal Enric Conill, havien dit aquesta setmana que la discrepància entre Ajuntament i Generalitat era l'oposició de l'equip de govern a fer front al pagament del sou del conserge, com es fa amb totes les escoles públiques. Junts per Igualada considera que ERC " banalitza amb l'abast del que suposa aquesta gestió, ja sigui per desconeixement o irresponsabilitat, menystenint la voluntat d'acord del govern de la ciutat i el impacte econòmic de les considerables despeses que hi ha darrera la gestió d'una escola, que recauran en les butxaques dels igualadins i les igualadines".

assegura que "sempre s'ha donat suport al teixit del sistema educatiu de la ciutat, entenent que la diversitat de models de gestió és fruit de la pluralitat de la nostra societat" i afegeix que "fer una bona gestió d'aquest sistema no és incompatible amb fer de l'escola de l'Ateneu una escola pública, però si que passa en primer lloc per treballar seriosament i conjuntament amb totes les parts implicades, i després anunciar-ho. I aquest no ha estat el cas".

I afegeix que "és lamentable que hi hagi partits que anteposin els seus interessos per davant dels interessos de la ciutat, tot plegat per fer anuncis electoralistes trepitjant el rigor i la bona gestió del sistema educatiu. I es inadmissible que aquests interessos portin a politització de l'educació, que ens és una qüestió molt més seriosa".

Recordem que l'equip de govern de Junts per Igualada ha promocionat nous estudis a la universitat pública, ha aconseguit un nou institut públic i està executant el pla de xoc a les escoles públiques. El suport a la educació publica es demostra amb fets, no amb discursos demagògics.

Defensem un model d'escola de qualitat, d'acord amb la LEC, i volem un sistema educatiu que sigui garantia de cohesió i ascensor social, intensificant l'equitat i l'excel·lència i que sigui la base de l'èxit educatiu de tothom. La nostra ha de ser una educació inclusiva i personalitzada, centrada en afavorir el progrés de cada alumne/alumna des de la pròpia singularitat, sigui intel·lectual, emocional o socioeconòmica, i en l'equilibri d'aquest sistema educatiu els ajuntaments hi tenen un paper clau.