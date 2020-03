L'alcalde d'Igualada carrega contra Educació per l'Ateneu

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha carregat contra el departament d'Educació per haver anunciat que l'Escola Ateneu Igualadí, privada-concertada, passarà a ser un centre públic sense haver tancat un acord amb l'Ajuntament. Qüestiona que l'Ajuntament hagi de fer determinades despeses de manteniment en un edifici que no és públic. La Generalitat ha arribat a un acord amb l'entitat Ateneu Igualadí per passar l'escola de privada-concertada a pública amb un contracte de lloguer.

Segons l'alcalde, Educació «ha tirat pel dret», sense respondre abans a les inquietuds del govern municipal i aclarir quines obligacions haurà d'assumir el consistori. «Ha estat precipitat i creiem que havíem de conèixer abans la informació i arribar a un acord», va lamentar, i va exigir «lleialtat i responsabilitat institucional» a la Generalitat.

L'Ajuntament quantifica en 100.000 euros el cost anual aproximat que tindria el manteniment del centre per part del municipi i, creu que si ho han de «pagar» hauria estat bé «haver estat informats abans». La factura municipal, segons ha dit els darrers dies el portaveu d'ERC, es limita a pagar una persona perquè faci les funcions de conserge, que, segons aquesta font, els ajuntaments assumeixen en el cas de totes les escoles públiques.

Aquest dilluns Educació va anunciar que el curs vinent l'escola, fins ara concertada, passarà a ser pública. El mateix, dia, a través d'un comunicat, el consistori va qualificar la decisió de «precipitada». Dos dies després, l'alcalde va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per aclarir la cronologia dels fets i mostrar el seu malestar amb Educació.

Segons Castells, van saber la setmana passada que Educació volia fer l'anunci la mateixa setmana i els van mostrar el seu malestar per la decisió, motiu pel qual es van reunir. «Els vam mostrar les nostres inquietuds, que no sabíem quin cost tindria per a les finances municipals i vam exigir el detall i per escrit», va relatar l'alcalde. I va remarcar que la llei exigeix que el consistori es faci càrrec del manteniment del centre si és municipal, però aquest no ho és, pel que «caldria un conveni» entre les parts que hi han d'intervenir.

Segons l'Ajuntament d'Igualada, a banda de conèixer si l'escola necessita «millores», el manteniment anual d'un centre d'aquestes característiques voreja els 100.000 euros. «Un milió en deu anys», va subratllar. Per a Castells, l'afectació que pot tenir tot plegat incideix en les «finances municipals».

Tot i les «inquietuds» del govern municipal, Castells va mostrar-se perplex davant l'anunci que va fer Educació dilluns. «Va ser precipitat, algú diria electoralista, però jo no ho diré, però creiem que el que tocava era que coneguéssim la informació i arribéssim a un acord», va assegurar.

L'alcalde va explicar que la seva intenció era denunciar que hi ha hagut «deslleialtat» i que «això té conseqüències». I va exigir a Educació que se'ls doni «informació, papers, perquè, si no, les paraules se les emporta el vent».