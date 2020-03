L'Audiència arxiva el cas de la nena de Cabrera d'Anoia morta en una operació a Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha dictat el sobreseïment del cas de la nena de Cabrera d'Anoia morta en una operació en una clínica privada de Barcelona el 2015. La família havia presentat un recurs, per segona vegada, a l'arxivament de la causa per part del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona. A diferència del darrer cop, però, l'alt tribunal ara no ha donat la raó a la família i no veu cap element "tècnic-científic" que pugui contradir les conclusions dels metges. Ara, a la família, únicament li queda optar per portar el cas per la via civil.

Els fets van tenir lloc el 2015. A la Clàudia, d'onze anys, li havien de retirar uns guixos que li havien col·locat uns mesos abans arran d'una operació d'allargament de tíbies i els metges volien aprofitar-ho per practicar-li una tenotomia. Va morir per una aturada cardíaca després de subministrar-li l'anestèsia general. La família va presentar una denúncia contra l'equip mèdic de la clínica perquè considera que hi va haver negligències en el procediment que van seguir.

La titular del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona ja va arxivar el cas el maig de 2017, però el tribunal va estimar el recurs interposat per la família i va reobrir el cas. A principis de 2019 la jutge d'instrucció el va tornar a arxivar apuntant que les noves diligències practicades "no feien variar" les conclusions i assegurant que no existien "elements racionals suficients de la comissió del delicte d'homicidi per imprudència professional" de l'equip mèdic. La família va tornar a recórrer el sobreseïment a l'Audiència, que ara l'ha corroborat.

En el darrer recurs, la família va insistir en què no s'havien practicat les diligències que l'Audiència, en dictaminar que es reobrís la causa el 2017, va "exposar" que eren necessàries. Es tractava de determinar si els medicaments i les dosis subministrades durant l'anestèsia van ser les adequades, així com si la intubació practicada va ser la correcta.

En la resolució del recurs, al que ha tingut accés l'ACN, la secció tercera de l'Audiència de Barcelona apunta al fet que no hi ha elements suficients per reobrir el cas. Considera que les diligències que sí que s'han practicat no aporten cap element "tècnic-científic" que contradiguin els testimonis del personal de l'hospital i que aquests estan amb sintonia "amb els serveis mèdics-forenses oficials al servei de l'administració de justícia", i subratlla que "la imparcialitat dels quals no generen dubtes".