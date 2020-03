Castells convoca un ple extraordinari per les Escolàpies

? L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (JuntsxIgualada), ha convocat un ple extraordinari avui a la 1 del migdia per votar una moció de suport a la direcció de les Escolàpies, que han vist frustat a última hora el projecte d'iniciar una línia de secundària. La Generalitat no ho ha acceptat amb l'argument que, tenint dues línies de primària, fer-ne només una de secundària no garanteix la continuïtat dels alumnes al mateix centre. El ple arriba en un setmana calenta en la relació de JuntsxIgualada i ERC.