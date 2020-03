JuntsxIgualada retreu a ERC que «banalitzi» el cas de l'escola de l'Ateneu

Junts x Igualada critica el departament d'Educació de la Generalitat per no haver tancat un acord amb el municipi abans de fer l'anunci de canvi de titularitat de l'Escola de l'Ateneu, que amb el canvi queda incorporada a la xarxa pública d'escoles del país. Fins ara era un centre privat, el titular del qual era l'Ateneu igualadí, amb concert per oferir els ensenyaments amb ajuts del Govern català. L'Ajuntament volia lligar amb el departament les aportacions que hauria de fer a partir d'ara, un tema que no estava resolt dilluns, quan es va convocar la premsa per anunciar el canvi de titularitat.

JuntsxIgualada, però, no només ha fet públic aquest posicionament, que està en la línia del que ha defensat aquesta setmana l'alcalde igualadí, Marc Castells, del mateix grup, sinó que ha criticat obertament ERC. Els republicans d'Igualada, a través del portaveu municipal Enric Conill, havien dit aquesta setmana que la discrepància entre Ajuntament i Generalitat era l'oposició de l'equip de govern a fer front al pagament del sou del conserge, com es fa amb totes les escoles públiques.

Junts per Igualada considera que els responsables d'ERC «banalitzen amb l'abast del que suposa aquesta gestió, ja sigui per desconeixement o irresponsabilitat, i menystenen la voluntat d'acord del govern de la ciutat i l'impacte econòmic que té».