L'Audiència arxiva el cas de la nena de Cabrera d'Anoia morta en una operació

L'Audiència de Barcelona ha dictat el sobreseïment del cas de la nena de Cabrera d'Anoia morta en una operació en una clínica privada de Barcelona el 2015. La família havia presentat un recurs, per segona vegada, a l'arxivament de la causa per part del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona. A diferència del darrer cop, però, l'alt tribunal ara no ha donat la raó a la família i no veu cap element tècnicocientífic que pugui contradir les conclusions dels metges. Ara, a la família, únicament li queda optar per portar el cas per la via civil.

Els fets van tenir lloc el 2015. A la Clàudia, d'onze anys, li havien de retirar uns guixos que li havien posat uns mesos abans arran d'una operació d'allargament de tíbies i els metges volien aprofitar-ho per practicar-li una tenotomia. Va morir per una aturada cardíaca després de subministrar-li l'anestèsia general. La família va presentar una denúncia contra l'equip mèdic per negligència.

La titular del jutjat d'instrucció 15 de Barcelona ja va arxivar el cas el maig del 2017, però el tribunal va estimar el recurs de la família. Al principi del 2019 la jutge d'instrucció el va tornar a arxivar.