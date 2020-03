Tots els municipis que es veuran afectats pels 9 projectes de parcs eòlics aprovats per la Generalitat

La ponència d'energies renovables, creada amb el nou decret d'emergencia climàtica, ha donat el vistiplau a nou parcs eòlics després d'avaluar que "no existeixen elements urbanístics ambientals, agrícoles o energètics insalvables". Les noves centrals es projecten a els comarques de l'Anoia, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre, la Segarra i l'Urgell que sumen 261 MW de potència. La ponència ha desaconsellat dos parcs eòlics per afectar fauna amenaçada a Tivissa i dos plantes fotovoltaiques a Beuda i Sant Pere de Sallavinera perquè existeixen emplaçaments alternatius amb menys valor agrícola. Els promotors poden iniciar les tramitacions per demanar l'autorització urbanística i ambiental.

Aquests són tots els 9 projectes i els municipis on es preveu construir-los:

Parc Eòlic Ondara



De 29,4 MW, afecta els termes municipals de Talavera i de Ribera d'Ondara (Segarra), Llorac, Conesa, Santa Coloma de Queralt, Forès, Passanant, Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i Vallbona de les Monges (Urgell). Inclou la instal·lació de 7 aerogeneradors 4,2 MW de potència unitària.

Parc Eòlic Millars



De 29,4 MW, afecta els termes municipals d'Ivorra, Sant Guim de la Plana i Sant Ramón (La Segarra), Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Sant Martí de Sesgueioles (Anoia). Comprèn la instal·lació de 7 aerogeneradors 4,2 MW situats en una torre de 120 m. La superfície total de les plataformes necessàries per a la seva implantació de 21.273 m2.

Parc Eòlic Trilla



De 33,6 MW, s'emplaça als termes municipals d'Argençola, Montoliu de Segarra, Talavera i de Ribera d'Ondara (Segarra). Proposa la instal·lació de 8 aerogeneradors de 4,2 MW de potència unitària, amb una altura de 120 m. La superfície total de les plataformes necessàries per a la seva implantació de 24.632 m2.

Parc Eòlic Mates



De 29,4 MW, afecta Estaràs, Ivorra i Sant Ramón (La Segarra), Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Sant Martí de Sesgueioles (Anoia). Suposa la instal·lació de 7 aerogeneradors que tindran una potencia unitària de 4,2 MW, a una altura de 120 m. La superfície total de les plataformes necessàries per a la seva implantació és de 21.973 m2.

Parc Eòlic Gilet



De 42 MW, s'ubica als termes municipals d'Ivorra (La Segarra), Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Sant Martí de Sesgueioles (Anoia). Inclou 10 aerogeneradors de 4,2 MW de potencia unitària a una altura de 120 m, i l'ocupació d'una superfície total de 30.390 m2 per a les plataformes necessàries per a la seva implantació.

Parc eòlic Vandellòs



De 21 MW, afecta els termes municipals de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa, Ginestar, Mora la Nova i Garcia (Baix Camp i Ribera d'Ebre). Comporta la instal·lació de 5 aerogeneradors de 4,2 MW de potència unitària situats sobre unes torres de 112 m d'altura. Per a la seva col·locació cal una superfície total de 15.695 m2.

Parc Eòlic Esteve



De 12,6 MW, comprèn els municipis d'Argençola (Anoia), Talavera (Segarra) i Llorac (Conca de Barberà). Inclou 3 aerogeneradors d'una potencia unitària de 4,2 MW amb una ocupació de 9.417 m2 per a les fonamentacions i les plataformes necessàries per a la seva implantació.

Parc Eòlic Seré



De 33,6 MW, inclou els municipis de Les Piles, Conesa, Llorac i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Proposa la instal·lació de 8 aerogeneradors de 4,2 MW de potencia unitària amb una ocupació de 25.112 m2 per a les fonamentacions i les plataformes necessàries per a la seva implantació.

Parc Eòlic Portella



De 30 MW, afecta els municipis d'Argençola (Anoia), Talavera (Segarra) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Pretén la instal·lació de 5 aerogeneradors de 6 MW de potencia nominal. L'àrea ocupada per la plataforma o àrea de maniobra per al seu muntatge és de 2,13 hectàrees.