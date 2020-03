El col·legi badalonès guanya el torneig de robòtica First Lego League d'Igualada

El campus de la Universitat de Lleida (UdL) a Igualada ha acollit la tercera edició del torneig classificatori de la FIRST LEGO League de robòtica on han competit 20 equips integrats per 180 joves, d'entre 10 i 16 anys, de setze instituts i col·legis catalans de la comarca de Barcelona. També han participat tres equips de la modalitat júnior, d'entre 6 i 9 anys.

El vencedor final ha estat el conjunt Learnick Badalonès RoboKiwis del Col·legi Badalonès (Badalona) pel seu projecte de detecció de sorolls nocturns a la ciutat. Han dissenyat un aparell recarregat amb energia solar que grava i envia a la policia el soroll que detecta.

L'objectiu de l'edició d'enguany ha estat que els equips resolguessin problemes reals que ens trobem als llocs on vivim i treballem. Fent ús de les eines que proporciona la ciència i la tecnologia, els diversos equips han hagut de crear projectes per solucionar aquests problemes i poder millorar l'entorn de les ciutats.

L'esdeveniment ha començat a les nou del matí amb la cerimònia de presentació dels 23 equips on pares i familiars han aplaudit i fotografiat els participants. Mitja hora després ha començat la presentació de tots els projectes amb l'atenta mirada dels jutges que valoraven la feina realitzada.

A la vegada, en sales contigües s'han desenvolupat competicions del que es coneix com El Joc del Robot. A part del projecte d'innovació, cada equip ha hagut de dissenyar un robot autònom a partir de peces de LEGO. S'han enfrontat entre tots ells i el guanyador ha estat l'aparell que ha pogut resoldre més missions en un temps de dos minuts i mig.

El públic assistent ha gaudit amb les presentacions de les maquetes dels projectes i amb la competitivitat mostrada entre tots els participants. S'han escoltat forts aplaudiments i crits d'ànims i excitació en molts moments de la competició. Això no ha fet que els joves perdessin la concentració en cap moment i han superat els nervis inicials amb gran motivació.

Al campus ha assistit el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, que en aquest sentit ha destacat "la necessitat de motivar els joves per afrontar el repte de la innovació tecnològica", a l'hora que ha volgut donar les gràcies als professors per la seva feina en aquesta tasca.

A l'acte també ha fet presència l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, qui ha remarcat "la importància d'acollir aquest esdeveniment, que permet apropar aquesta evolució tecnològica a la gent d'Igualada".

L'acte ha finalitzat a les dues del migdia amb l'entrega de premis. A part del vencedor general, s'han entregat altres guardons. El premi als valors que representa la competició ha estat per l'Escola Andorrana, el millor projecte científic pel Col·legi Sagrada Família (Andorra), el millor disseny del robot per l'escola Vedruna (Sant Sadurní d'Anoia), el premi al comportament del robot també pel Col·legi Badalonès, el guardó a l'emprenedoria ha estat per un altre equip de l'Escola Andorrana i el de joves promeses per la Fundació - Escola Mowgli d'Igualada.

Com a guanyador global, el Learnick Badalonès RoboKiwis representarà a Igualada a la fase nacional, la Gran Final FIRST LEGO League Espanya, que tindrà lloc el 28 i 29 de març a Tenerife. Els guanyadors d'aquesta es classificaran pels tornejos internacionals FIRST Championship i Open Championships, que cada any s'organitzen a diferents ciutats del món.

En l'àmbit mundial, més 300.000 joves de 10 a 16 anys, de 100 països participen en algun dels 1.450 esdeveniments previstos en aquesta tercera edició de la FIRST LEGO League, la competició internacional de robòtica més gran per a estudiants.