La divisió entre escola pública i privada debilita el vot per les Escolàpies

Marc Castells es va trobar sense els suports necessaris a l'hora de demanar el suport del ple a l'escola de les Escolàpies, a qui la Generalitat no vol atorgar el concert per obrir una línia de secundària a partir del proper curs. Fins ara, aquest centre només ha tingut oferta d'educació infantil i primària. L'alcalde d'Igualada va sumar els vots del seu grup, JuntsxIgualada, i un de la regidora de Cs. ERC i Igualada Som-hi es van abstenir, I les dues regidores de Poble Actiu (l'entorn cupaire) hi van votar en contra.

És cert que Castells es va quedar sol, com volien els grups de l'oposició, però a l'hora d'exercir el vot, ERC i Igualada Som-hi es van decantar per una abstenció, que com a mínim no posava en perill que la moció de l'alcalde prosperés i que les Escolàpies poguessin anar a negociar amb el departament amb un suport de pes sota el braç.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (JuntsxIgualada), va convocar aquesta setmana un ple d'urgència per a ahir divendres per tal que els diferents grups polítics donessin suport unitari a la proposta de les Escolàpies de poder tenir una línia de secundària a partir del proper curs. El ple es feia 48 hores abans de la reunió transcendental que han de tenir els responsables del centre amb els de la Generalitat (amb la directora de Centres concertats) el proper dilluns. La direcció de les Escolàpies podrà dir que té el suport de l'Ajuntament, però no podrà mostrar la desitjada unitat.

El debat entre les opcions d'escola pública o privada, de donar suport a uns o als altres o a amdós models, divideix. Però a Igualada també s'ha generat un mur moltes vegades insalvable entre el sector postconvergent que lidera Castells i els republicans, el primer partit de l'oposició a l'Ajuntament i el primer partit de la comarca. I aquesta situació, agreujada aquesta setmana per una nova crisi entre les dues formacions que s'ha obert aquesta setmana a l'entorn del canvi de titularitat de l'escola de l'Ateneu igualadí, va ser present en la sessió extraordinària que s'havia convocat per a ahir.

Hi va pesar també l'alta tensió que es respira entre les formacions de Junts i ERC arran dels pactes que es van establir després de les municipals, on Junts va buscar acords amb el PSC o grups propers que bandejaven ERC en espais on era primera força, o on hauria pogut governar amb suports del grup nacionalista.

Amb la situació tensa com està en la política local, Castells va lamentar que el dia que es convocava un ple per parlar del problema que tenen les Escolàpies (des del centre es planteja que davant la davallada de les matrícules dels primers cursos per manca de nens el futur per poder mantenir la seva oferta passa per tenir una línia d'ESO) s'hagués posat sobre la taula, altra vegada, el conflicte de l'Ateneu. ERC, per la seva banda, va retreure a Castells que la situació d'ara era un problema de planificació.

Èlia Ferrer, de l'Ampa de l'escola, valorava haver aconseguir l'objectiu que el govern ens dona suport.