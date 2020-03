Més de 180 joves participen al torneig de robòtica First Lego League d'Igualada

El campus de la Universitat de Lleida (UdL) a Igualada va acollir ahir la tercera edició del torneig First Lego League de robòtica, en què van competir 20 equips integrats per 180 joves, d'entre 10 i 16 anys, de 16 instituts i col·legis de les comarques de Barcelona. També hi van participar tres equips de la modalitat júnior, d'entre 6 i 9 anys.

El vencedor va ser el conjunt Learnick Badalonès RoboKiwis del Col·legi Badalonès pel seu projecte de detecció de sorolls nocturns a la ciutat. Van dissenyar un aparell recarregat amb energia solar que grava i envia a la policia el soroll que detecta. Aquest any l'objectiu era que els equips resolguessin problemes reals.