Cinc associacions d'Olesa demanen al govern local que aturi el pla urbanístic

El nou pla d'ordenació urbana d'Olesa (POUM) està encara pendent de la tramitació final i cinc associacions de veïns de la població voldrien aprofitar l'ocasió per plantejar canvis i, sobretot, iniciar un nou procés de participació on hi hagi un veritable debat social. Entenen que el procés de participació que hi va haver en el debat del POUM d'Olesa va ser insuficient. Les entitats demanen que s'aturi el procés administratiu del document urbanístic i que hi hagi una revisió del que s'ha aprovat, perquè creuen que caldria canviar criteris per adaptar-los a les noves tendències.

Les associacions de La Central, Sant Bernat, Rambla-Eixample, Els Closos i Poble Sec treballen de manera conjunta en l'intent de canviar el POUM, tot admetent que han iniciat el procés tard, perquè l'aprovació inicial ja s'ha fet i la definitiva no ha arribat perquè la Generalitat ha demanat a l'Ajuntament que s'hi introdueixin alguns canvis relacionats amb temes mediambientals. Aquestes entitats veïnals, segons que ha explicat Carles Juani, portaveu, han treballat en les darreres setmanes per aconseguir el suport de la ciutadania i han recollit, fins ara, més de 500 signatures que s'han de presentar els propers dies a l'Ajuntament. Juani ha assegurat que a través del nou POUM, Olesa obre la porta a creixements futurs, amb la possibilitat de construir 1.000 habitatges nous.

Juani afirma que les entitat volen que es reobri el debat del POUM i que es modifiqui el document d'acord amb el que demanen els moviments socials i veïnals. Les peticions d'aquest col·lectiu passen per «demanar que el Ple Municipal doni una moratòria a l'aprovació del POUM, la qual permeti revisar-ne l'actual proposta». En segon lloc, que en un nou procés, el POUM prioritzi «la construcció del Parc dels Catalans en aquest quadrienni. I també que s'adquireixin 2 hectàrees per al municipi a la zona de Cal Candi, per afegir a l'actual proposta de Parc i que es plantegi la reconsideració de la proposta de Ronda Nord, pels perjudicis que comporta per al Pla de can Llimona i especialment per al casc antic. Per últim, els veïns reclamen que es transformi en espai públic la zona de les antigues naus del tèxtil situades al carrer Calvari, perquè siguin d'ús públic i comunitari.

En l'àmbit de natura, el debat veïnal va incloure en les seves conclusions «donar prioritat a la natura i a la seva conservació, en especial als espais naturals del Puigventós, Castell de Sacama, les planes de can Llimona dins el Parc i el preparc de Montserrat i els Arenys del Llobregat, en el terme municipal; i Cal Candi i el Parc dels Catalans dins la ciutat. Cal Candi hauria de tenir un tractament especial, atès que és el darrer pulmó verd dins el nucli urbà d'Olesa».

També demanen que hi hagi una especial atenció en matèria d'inclusió als barris de Sant Bernat i la Flora. I entenen que «cal plantejar la revisió de tots els serveis, socials, culturals, d'oci, educatius i de salut de tot el cicle vital».

I pel que fa al creixement, indiquen que «s'ha de revisar i reconsiderar la proposta de creixement urbà en els diferents àmbits», perquè Olesa supera ara els 23.000 habitants i la vila té 11.948 habitatges, i la proposta de creixement prevista al POUM és de 1.447 habitatges. Per a aquests veïns «resulta inassumible per a la mobilitat, el sanejament, la contaminació ambiental i la quantitat i qualitat dels serveis existents». Argumenten que «Olesa no té serveis útils ni suficients per a la seva població, ni a la dreta de l'eixample (Closos), ni a la Central i el Poble Sec. I hi ha 936 habitatges buits.