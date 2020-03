Esparreguera ajorna la festa dels valors que preveia per al proper cap de setmana

La segona edició de la FestaVal d'Esparreguera, la Festa dels Valors, que s'havia de celebrar aquest dissabte 14 de març a l'aparcament del Teatre La Passió d'Esparreguera queda ajornada com a conseqüència de les mesures de prevenció i contenció acordades per la Generalitat de Catalunya en relació al coronavirus, segons que van informar anit els seus organitzadors

El departament d'Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal en relació al coronavirus i, per tant, es pugui garantir la seguretat per a totes les persones que participin en la festa. Com a conseqüència d'aquesta decisió queden suspeses no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades i certàmens, i Esparreguera considera que també sobre la FestaVal.

Davant d'aquesta situació, l'equip organitzador de la FestaVal ha decidit ajornar la celebració d'aquesta iniciativa solidària a una nova data que es concretarà "quan s'aixequin les limitacions vigents i,per tant, es pugui garantir la seguretat de totes les persones que participin en la festa". Com a conseqüència d'aquesta decisió queden suspeses totes les activitats previstes, tant les que realitzaven les AMPAS i entitats d'Esparreguera, com el sorteig de paneres i l'anunci del corredor que representarà l'equip de la FestaVal a la cursa Vertical Montserrat.

Resta per confirmar si es cancel·larà també la donació de sang organitzada pel Banc de Sang, la Creu Roja i els Bombers de la Generalitat en el marc de la campanya "Els bombers t'acompanyen a donar sang".