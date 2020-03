El Rec.0 i la 080 Fashion es troben amb els joves talents del disseny

La 080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 impulsen el concurs «080 Barcelona Fashion/Rec.0», per a dissenyadors i marques emergents. El concurs vol donar suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a Catalunya. El concurs està obert a dissenyadors i marques emergents, de curta trajectòria o que comencen a mostrar el seu talent i el premi és un doble guardó: una pop-up store al Rec.021 d'Igualada (que se celebrarà del 13 al 16 de maig), i un espai de venda a la Pop-up Gallery de l'edició de juny de 2020, del 080 Barcelona Fashion.

Un jurat està format per la periodista de moda del Diari Ara, Thaïs Gutiérrez, pel professor de moda de l'escola BAU, Fran Casado, per la dissenyadora de la marca WHO, Laia Roca, i per un membre de 080 Barcelona Fashion i un de Recstores.

Ahir es van fer públiques les bases, que dissenyadors i marques interessades poden consultar fins al 15 d'abril a través de la plataforma creada pel concurs a la web https://www.rec0.com/concurs-rec-0-080-barcelona-fashion-6a-edicio/. L'entrega del premi serà a finals d'abril a Barcelona.

L'empresa IAIOS va ser la guanyadora de la passada edició del concurs. En les anteriors edicions els premiats han estat el dissenyador Xavi Grados, la firma Eñaut, 113 Maison i la manresana Killing Weekend, que han desfilat posteriorment en la passarel·la del 080.