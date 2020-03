Conill proposa a Castells "una reunió urgent" amb el departament per tancar el conflicte de l'Ateneu

El portaveu del grup municipal d'ERC Igualada, Enric Conill, proposa a l'alcalde, Marc Castells (JUnts x Igualada), "una reunió urgent amb el Departament d'Educació per treballar plegats i aconseguir una solució per pagar el conserge i el manteniment de l'escola de l'Ateneu", que aquest proper curs passa de ser un centre privat-concertat a ser una escola pública.

Conill s'ofereix per acompanyar Castells al departament d'Educació per "resoldre qui pagarà el conserge de la nova escola pública de l'Ateneu i la llum, l'aigua i el gas". L'alcalde es va queixar des del mateix dia de l'anunci de l'acord que no s'havia parlat amb l'Ajuntament i va plantar els representants de la conselleria el dia de la presentació pública de l'acord pel canvi de titularitat amb els representants de l'Ateneu.

Tot i l'oferiment, Conill recorda a Castells que "segons la Llei d'Educació de Catalunya són els ajuntaments qui han d'assumir el cost del conserge i el manteniment de l'escola". I li reclama un canvi de posició per que hi hagi un canvi perquè "tots hem de remar plegats". Conill assumeix part de la responsabilitat en el conflicte perquè considera que "segurament hauríem d'haver treballat plegats des d'un bon principi".

"Feia un any que s'estava treballant per aconseguir una nova escola pública a la ciutat i ara que ja és una realitat, tots hem de remar en la mateixa direcció. Seria un noticia nefasta per Igualada que el govern municipal no celebri i ajudi en tot allò que pot fer com a administració pública", assegura el portaveu republicà.

Enric Conill explica que "tots hem de treballar per garantir que l'escola tingui els recursos necessaris a l'inici de curs i que, sobretot, no hi hagi un problema abans de començar pel que fa al conserge i al manteniment de l'escola".