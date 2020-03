Igualada suspèn totes les activitats en espais municipals i a la via pública

L'Ajuntament d'Igualada suspèn tota l'activitat pròpia i la que es desenvolupi en espais municipals durant els propers 15 dies. La mesura s'aplica a partir d'avui a les 4 de la tarda. Entre d'altres, se suspèn la fira d'ensenyament i les dues sessions de la cantata de dilluns, que reunia més de 400 infants i omplia el pavelló de les Comes en dues sessions. També tancarà abans d'hora el FineArt.

A Igualada es van detectar 5 casos de coronavirus dilluns passat, però a hores d'ara, tot i que oficialment no es dóna informació localitzada ni de l'evolució per casos, hi hauria alguns infectats més pel virus i un grup important de persones de l'entorn dels malalts en quarentena.

Aquesta seria una de les causes que porta l'Ajuntament a prendre mesures restrictives, amb la finalitat de reduir o tallar la cadena de contagis.

Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha fet una compareixença d'urgència per donar a conèixer les mesures, la constitució d'una comissió de seguiment, i demanar "tranquil·litat i confiança" a la població.